Addio alla pulizia: Lidl cambia la tua vita con il suo ultimo dispositivo

Le attività di pulizia sono essenziali in casa, in ogni spazio, sia per l’igiene che per l’estetica, quindi è consigliabile avere sempre tutto il necessario per pulire con efficacia e quanto più un prodotto può aiutarti a semplificare il compito, tanto meglio. Oggi ti mostriamo una novità di Lidl per la pulizia che offre risultati incredibili e renderà la tua vita molto più facile, quasi dimenticherai cosa significa pulire!.

Da Lidl puoi trovare una vasta gamma di utensili, apparecchi e prodotti per la pulizia, una sezione in cui la catena tedesca punta forte e che ha molto successo grazie alla novità di molti dei suoi articoli e, soprattutto, all’eccellente rapporto qualità-prezzo che hanno.

La mocio con spruzzatore di Lidl che cambierà la tua vita

Si tratta della mocio con spruzzatore, un articolo per la pulizia che innova e ha avuto molto successo grazie allo spruzzo della superficie mentre passi la mocio, dosando il liquido in modo ottimale per ottenere risultati spettacolari sul pavimento di qualsiasi ambiente. Attualmente ha un prezzo di soli 12,99 euro, un affare che merita sicuramente di essere sfruttato perché è davvero uno strumento che farà la differenza e ti piacerà usare.

Questa fantastica mocio con spruzzatore di Lidl ha un serbatoio estraibile e ti consente di pulire il pavimento con efficacia senza dover usare un secchio per inumidire la mocio e ripassarla di nuovo, risparmiandoti sicuramente molto tempo e facilitandoti il compito. È ideale sia per le piastrelle che per qualsiasi tipo di pavimento liscio e tra le sue caratteristiche più interessanti puoi trovare anche le seguenti:

Piastra mobile di pulizia e rivestimento sul manico per una presa morbida.

per una presa morbida. Serbatoio estraibile di acqua e detergente , da 500 ml.

, da 500 ml. 2 fodere per mocio incluse, realizzate con materiale riciclato e certificate secondo lo “Standard Globale per il Riciclo”.

Manico lungo 1,25 cm.

Fodera per mocio di 45 x 15 cm.

Piastra di pulizia di 40 x 10 cm.

Peso approssimativo di 762 g.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, la mocio è realizzata in 80% poliestere e 20% poliammide, mentre la barra è in acciaio tubolare, il softgrip EVA e il serbatoio dell’acqua in polietilene tereftalato (PET). Se vuoi risparmiare tempo nella pulizia dei pavimenti della tua casa e rendere il compito più facile di quanto sia mai stato, questa mocio con spruzzatore di Lidl è ciò di cui hai bisogno.

