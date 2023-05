Addio alla produzione eccessiva di pasta: Zara Home ha il prodotto perfetto che sta rivoluzionando il mercato.

La pasta è uno dei piatti più amati in tutto il mondo, simbolo della tradizione culinaria italiana che conquista milioni di famiglie ovunque. Questo alimento versatile offre infinite possibilità di abbinamento con altri ingredienti e piace tanto ai bambini quanto agli adulti. Oggi, ti presentiamo un prodotto innovativo di Zara Home che ti consentirà finalmente di preparare solo la quantità di pasta di cui hai bisogno, evitando di cucinarne troppa e sprecare… sta spopolando tra i clienti!

Zara Home propone nel suo vasto catalogo una grande varietà di articoli per la cucina, alcuni decorativi, altri completamente funzionali, sempre caratterizzati da un’estetica ideale per essere utilizzati anche come oggetti di design.

Il misuratore di pasta di Zara Home che non può mancare nella tua cucina

Stiamo parlando del Misuratore pasta acacia, un’innovazione incredibile che ti permetterà di dosare con precisione la quantità di pasta da utilizzare, evitando di cucinarne troppa. Il prezzo è irrisorio, solo 7,99€… una vera occasione!

Questo fantastico misuratore di pasta di Zara Home è uno dei migliori strumenti che puoi avere in cucina, diventando subito indispensabile. Realizzato al 100% in legno di acacia, questo misuratore presenta diversi fori per dosare la porzione di pasta necessaria in base al numero di commensali, da 1 a 4, a seconda del foro scelto.

Il misuratore presenta un manico in uno dei suoi estremi per una presa comoda, mentre nell’altro estremo è presente una forchetta per afferrare la pasta, se necessario. Con una larghezza di 29 cm, una profondità di 5,80 cm e un’altezza di 0,70 cm, ha un peso di 32 g, quindi è leggero ma resistente grazie alla qualità del legno di acacia utilizzato per la sua produzione.

Ricorda che il misuratore di pasta di Zara Home non è adatto per il lavaggio in lavastoviglie o per l’uso nel microonde, quindi lavalo sempre a mano per evitare di danneggiare la superficie in legno con l’umidità e i prodotti chimici.

