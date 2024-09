Addio alla pentola a pressione: Lidl sorprende con questa invenzione che spopola a meno di 20€

Nel corso dei prossimi giorni, centinaia di migliaia di spagnoli concluderanno le loro meritate vacanze estive e di conseguenza inizierà il classico mese di settembre, noto per l’aumento delle spese familiari. Per questo motivo, è essenziale bilanciare al massimo i conti per risparmiare qualche euro che potrebbe tornare utile a fine mese. Se hai intenzione di rinnovare qualche utensile della tua cucina nei prossimi giorni, dovresti conoscere la nuova offerta di Lidl riguardante la loro particolare pentola a pressione, che ha causato una rivoluzione per il suo basso costo.

La pentola a pressione, un utensile indispensabile

La pentola a pressione è uno strumento da cucina che dovrebbe far parte di ogni casa spagnola e la catena di supermercati Lidl è sulla bocca di tutti dopo aver messo in vendita la sua particolare pentola a cottura lenta a un prezzo modico di 20 euro. Per coloro che ancora non lo sanno o sono alle prime armi in cucina, la pentola a pressione, chiamata anche pentola a pressione o pentola rapida, è destinata a cucinare a pressioni superiori a quelle atmosferiche, mentre quella a cottura lenta consente di cuocere e arrostire lentamente in modo salutare.

La storia della pentola a pressione

L’origine della pentola a pressione risale al 1679, ad opera del fisico Denis Papin e nel corso del tempo è migliorata, diventando un elemento indispensabile in cucina. La chiusura ermetica della pentola permette di cucinare ad una temperatura compresa tra 100 e 200 gradi e grazie a questa alta temperatura ricette che richiedono più tempo per la loro cottura, come il tradizionale bollito, possono essere pronte prima. Oltre alla sua funzione come pentola a pressione, può anche essere utilizzata per una cottura lenta, come pentola per il riso o addirittura come yogurtiera.

La pentola a cottura lenta di Lidl

La pentola a pressione è diventata un punto di riferimento nel corso della storia per la sua capacità di cucinare rapidamente e ora Lidl ha messo sul mercato una pentola a cottura lenta a soli 20 euro che permette di cuocere e arrostire lentamente in modo salutare.

Le migliori ricette con la pentola a cottura lenta

Uno dei grandi vantaggi delle pentole a cottura lenta è che rendono il sapore degli alimenti molto più intenso rispetto ad altri tipi di cottura. Però, bisogna avere ben chiaro che con questo strumento non si avrà un modo tradizionale di cucinare, infatti sarà necessario fare un po’ di previsione, ad esempio, sfruttando le ore notturne per permettere alla pentola di lavorare da sola in modo semplice.

Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche del prodotto sono le seguenti: