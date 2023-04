Addio alla confusione con le tue spezie grazie a Zara Home: la cucina più pulita che mai.

Le spezie sono uno dei prodotti più importanti in cucina, indispensabili per condire ogni tipo di piatto e conferirgli quel tocco di sapore che può cambiare radicalmente il suo gusto. Oggi ti presentiamo un articolo di Zara Home per organizzare le tue spezie, un vero e proprio capolavoro che rivoluzionerà la tua vita in cucina, rendendoti ancora più appassionato di queste deliziose essenze… e ad un prezzo davvero conveniente!

Zara Home offre nel suo vasto catalogo una vasta gamma di prodotti per la cucina, funzionali ma anche esteticamente accattivanti, perché il marchio spagnolo tiene alla bellezza e all’utilità di ogni singolo oggetto che produce.

Il set di portaspezie firmato Zara Home che ti conquisterà

Stiamo parlando del Set portaspezie acacia in scatola, un insieme super utile per organizzare le tue spezie in cucina e tenerla più pulita, visto che spesso l’utilizzo di questi ingredienti può causare un po’ di disordine. Questo meraviglioso kit costa solo € 19,99, un prezzo più che giusto per un servizio così utile!

Questo fantastico set di portaspezie di Zara Home è composto da 5 portaspezie di vetro con tappo in legno di acacia a forma di bottiglia, inseriti in un supporto rettangolare in legno di acacia resistente e accattivante, insomma, perfetto per decorare la cucina e garantire allo stesso tempo la massima funzionalità. Senza dubbio, si tratta di un accessorio ideale per organizzare le tue spezie in modo da averle tutte conservate in un unico posto.

Per quanto riguarda le misure dello scaffale, queste sono 13,3 cm di altezza, 6,7 cm di larghezza e 26,9 cm di profondità, con un peso di 1,028 kg. Ricorda che né i portaspezie né il supporto sono adatti né per il lavaggio in lavastoviglie né per il microonde, perché potrebbero danneggiarsi. Puliscili sempre a mano e, in particolare, asciuga subito il legno dopo il lavaggio per evitare che si accumuli umidità.

Se ami utilizzare le spezie in cucina e vuoi organizzarle nel modo migliore possibile, questo set di portaspezie di Zara Home fa proprio al caso tuo, con una bellezza estetica che ti conquisterà.

