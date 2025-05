Addio al vecchio forno: Lidl offre l’elettrodomestico che gli amanti della pizza non possono perdere!

Il nuovo dispositivo di Lidl per fare la pizza: un must per gli amanti della pizza!

Quanto è confortante il profumo di una pizza appena sfornata? Un aroma che inonda la cucina e che è difficile da battere. Tuttavia, fare una buona pizza casalinga nel forno tradizionale non è così semplice come sembra. Spesso la base risulta molle, il formaggio non si gratina completamente o il bordo si brucia prima che l’interno sia cotto. Per risolvere tutti questi problemi, Lidl ha lanciato sul mercato un prodotto che promette di cambiare il modo in cui facciamo la pizza a casa: il nuovo piccolo forno a forma di iglù di Lidl, che sta già riscuotendo un enorme successo.

Stiamo parlando del forno per pizza Emerio di Lidl, un piccolo eletrodomestico a forma di iglù che sta conquistando gli amanti della pizza. Il motivo è semplice: è divertente, efficiente e produce risultati croccanti e gustosi come se fossero cotti in un forno a legna. Inoltre, è progettato per essere condiviso, il che lo rende l’alleato perfetto per cene in famiglia, riunioni informali o pomeriggi di cucina con i più piccoli. Inoltre, si distingue per il suo prezzo: inizialmente Lidl lo vendeva a 39,99 euro, ma attualmente è disponibile con uno sconto del 40%, a soli 23,99 euro. Un vero affare, considerando che include tutti gli utensili necessari e una costruzione in terracotta fatta a mano che fa la differenza. Ecco perché questo mini forno di Lidl è diventato l’oggetto del desiderio di tutti coloro che amano preparare la pizza casalinga.

L’elettrodomestico di Lidl per fare le tue pizze senza forno

A prima vista, questo forno per pizza si distingue per il suo design a cupola, simile a un piccolo forno a legna tradizionale. È realizzato in autentica terracotta, un materiale che non solo gli conferisce un aspetto rustico e affascinante, ma svolge anche una funzione chiave: assorbe l’umidità, contribuendo a rendere la crosta veramente croccante.

La cupola è forata con piccole aperture attraverso le quali si introducono le palette metalliche incluse. Ogni commensale può preparare la sua mini pizza di circa 11 cm di diametro, aggiungere i suoi ingredienti preferiti e infornarla nel suo scomparto. Tutto è ben organizzato, senza sporcare il piano di lavoro né dipendere dal forno da cucina.

Le dimensioni dell’apparecchio sono di 43,5 x 43,5 x 28,5 cm e pesa circa 6,45 kg, il che lo rende facile da riporre e abbastanza compatto da non occupare troppo spazio. È ideale sia per essere utilizzato su un grande tavolo che per essere tirato fuori occasionalmente per occasioni speciali.

Forno per pizza Emerio.

Cucina divertente e senza complicazioni

Uno dei grandi vantaggi del forno Emerio è che permette di cucinare fino a sei pizze contemporaneamente, diventando il centro dell’attenzione in qualsiasi incontro. Immaginate una serata pizza in cui ognuno personalizza la sua con i suoi ingredienti preferiti: funghi, prosciutto, peperoni, tonno, mozzarella, ananas (se sei tra quelli che difendono le pizze con ananas). Qualsiasi ingrediente è benvenuto di fronte alla possibilità di fare tutti i tipi di pizze.

Inoltre, cucinare con questo elettrodomestico è facile come collegarlo alla rete elettrica (funziona con l’elettricità) e lasciarlo riscaldare. Grazie al suo termostato integrato e alle sue resistenze superiori e inferiori, il calore si distribuisce uniformemente. Il risultato: una base dorata e croccante, e un formaggio fuso che si scioglie in modo spettacolare.

Questo sistema di doppia resistenza è fondamentale. A differenza del forno tradizionale, che spesso cuoce in modo irregolare, qui si ottiene una cottura più uniforme. Inoltre, l’apparecchio promette un risparmio energetico fino al 30%, rendendolo ancora più attraente se si tiene conto del consumo elettrico domestico.

Tutto ciò di cui hai bisogno, incluso

Il forno per pizza Emerio viene fornito con tutto il necessario per iniziare a godere dal primo momento. Nella confezione troverai sei mini palette con manico resistente al calore (ideali per infornare e sfornare le pizze senza bruciarti), un tagliapizza e una piccola forma che ti aiuta a dare la forma perfetta alle mini basi.

Un altro dettaglio interessante è che l’interno ha un rivestimento antiaderente, quindi le pizze non si attaccano, si puliscono facilmente e non è necessario aggiungere olio o carta da forno. Devi solo preparare l’impasto, ritagliare le mini pizze con la forma e aggiungere i tuoi ingredienti preferiti.

A proposito, se non ti va di fare l’impasto da zero, puoi usare basi di pizza precotte e tagliarle con l’anello incluso. Funziona anche molto bene con la pasta sfoglia o il pane naan, permettendoti di sperimentare con diverse texture e sapori.

In sintesi, il forno per pizza Emerio che Lidl vende è molto più di un gadget da cucina. È un’invenzione pratica, divertente ed efficace, che ci offre la possibilità di fare la pizza casalinga con risultati sorprendenti. Il suo design, la sua facilità d’uso e il suo prezzo di soli 23,99 euro lo rendono un acquisto intelligente sia se sei un grande fan della pizza sia se stai semplicemente cercando nuovi modi di goderti questo delizioso cibo a casa.

4.9/5 - (10 votes)