Addio al sudore in casa grazie a Lidl: non è solo un ventilatore, è meglio.

Siamo in piena estate, soffrendo temperature davvero alte che sono fastidiose quando si è a casa e non si riesce nemmeno a dormire, quindi bisogna trovare un modo efficace per combattere il caldo e non far diventare l’estate uno dei tuoi peggiori incubi. Oggi ti mostriamo un apparecchio di Lidl per dimenticare il caldo a casa che ti sarà molto utile e che è molto più di un semplice ventilatore, tanto che diventerà uno dei tuoi migliori alleati in casa.

Nei diversi cataloghi che Lidl ha lanciato quest’estate puoi trovare diverse opzioni per combattere le alte temperature, come ventilatori con diverse caratteristiche, condizionatori d’aria, gelati, biancheria da letto in tessuti freschi e molto altro. La catena tedesca sta avendo successo in Italia grazie a una proposta di prezzi bassi che piace molto, con prodotti che in molti casi causano una vera rivoluzione sul mercato.

Il ventilatore a torre di Lidl che cambierà la tua estate è il Ventilatore a torre da 50 W, un apparecchio che è molto più di un semplice ventilatore, poiché le sue caratteristiche lo rendono speciale, efficace e uno dei migliori acquisti che puoi fare per combattere il caldo a casa o in ufficio. Attualmente ha un prezzo di 29,99 euro, un affare che non puoi lasciarti sfuggire poiché lo userai davvero molto durante la stagione estiva.

Questo fantastico ventilatore a torre di Lidl ha una potenza di 50 W e puoi selezionare tra 3 diverse velocità (bassa, media e alta), oltre a offrire anche la funzione di oscillazione a 90º. Disponibile in due colori (bianco, nero), per funzionare è indispensabile che sia collegato alla rete elettrica, e tra le sue altre caratteristiche più interessanti si possono evidenziare le seguenti: Timer regolabile continuamente di 120 minuti. Funzione di spegnimento automatico. Supporti antiscivolo per una posizione stabile. Maniglia per un comodo trasporto. Altezza di 76 cm. Cavo di 180 cm. Peso di 2,66 kg. Realizzato in plastica di qualità.

Se vuoi liberarti dal caldo soffocante che ancora deve arrivare in questo mese di agosto, non c'è dubbio che questo ventilatore a torre di Lidl ti salverà la vita perché ti farà smettere di sudare e potrai avere ogni stanza della tua casa con un ambiente fresco e salutare.

