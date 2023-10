Addio al prodotto di punta di IKEA: il suo sostituto è più moderno ed elegante.

Nel corso degli anni, ci sono molti prodotti di Ikea che sono diventati dei classici, grandi stelle che sono state vendute per milioni di pezzi in tutto il mondo e che in alcuni casi rimangono sempre tali, mentre in altri vengono rinnovati per offrire un’immagine diversa senza perdere la loro essenza o vengono introdotti prodotti simili per vedere se hanno lo stesso successo. Oggi ti mostriamo un nuovo prodotto di Ikea che porterà via la sua grande stella degli ultimi anni… affrettati che vola!

Ikea si distingue per offrire una grande varietà di mobili e accessori che si presentano come grandi soluzioni per l’ordine e l’organizzazione in casa, molti dei quali sono stati grandi successi di vendita per decenni e hanno anche ispirato i design di altri negozi specializzati nello stesso settore.

La libreria BILLY di Ikea ha i giorni contati

La libreria BILLY è una delle grandi stelle di Ikea, la prima libreria del negozio svedese che, dal momento in cui è stata messa in vendita nel 1979, è diventata un successo di vendita travolgente, tanto che l’azienda afferma che oggi ne viene venduta una ogni 5 secondi in qualche parte del mondo. Il suo design semplice e senza tempo affascina a prima vista, ma sembra che gli svedesi abbiano lanciato una nuova libreria che è destinata a diventare la più venduta nei prossimi mesi.

Si tratta della Libreria SKRUVBY, una bellissima libreria con un’estetica pulita e molto elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi soggiorno, camera da letto o salotto. Infatti, è una linea molto completa che va oltre la libreria e include anche un armadio, un tavolino, un tavolino da caffè e una vetrina, tra gli altri.

Questa nuova libreria di Ikea ha un’estetica simile alla mitica BILLY, soprattutto per quanto riguarda la funzionalità, ma con un design molto più contemporaneo, moderno ed elegante. Disponibile in bianco o in nero/azzurro, molti dicono che spodesterà la libreria BILLY di Ikea, qualcosa che nessun’altra libreria del negozio svedese è riuscita a fare in oltre 40 anni. Forse non la supererà, ma sicuramente sarà una grande concorrente.

La nuova libreria SKRUVBY si distingue per i suoi moduli di stoccaggio indipendenti che puoi combinare in modi diversi, offrendoti una grande flessibilità nel progettare come vuoi distribuire lo spazio secondo i tuoi gusti e le tue esigenze. Ha i bordi sagomati nel pannello inferiore e superiore, dando al mobile un tocco tradizionale e molto elegante. Inoltre, i suoi tre ripiani regolabili ti permettono di personalizzare lo spazio a seconda di ciò che desideri metterci.