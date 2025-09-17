Addio al panico di perdere le chiavi: scopri l’invenzione di Lidl da 6 euro che le trova per te con il tuo smartphone!

Siamo tutti passati per l’esperienza di essere pronti a lasciare casa e in quel preciso momento, non riusciamo a trovare le chiavi. Controlliamo le tasche, i cuscini del divano, cerchiamo nella borsa ma non ci sono da nessuna parte. È in quel momento che inizi a pensare di averle dimenticate da qualche parte fuori casa, ma dove? In situazioni come questa, sarebbe utile avere l’invenzione di Lidl che per solo 6 euro, individua le tue chiavi in pochi minuti o meno.

Si chiama Smart Tag Finder ed è un piccolo dispositivo, ma con un’enorme funzione: ti permette di trovare ciò che hai perso semplicemente controllando il tuo cellulare. In questo modo, puoi trovare facilmente le chiavi poiché si aggancia e ti permette di dimenticarti del problema, ma non solo, può essere utilizzato anche per trovare la borsa, il portafoglio o uno zaino. E la cosa migliore di tutte è che costa solo 5,99 euro. Non è necessario essere un esperto di fai da te o conoscere molto di tecnologia. Se hai un iPhone o un iPad, puoi usarlo senza installare nulla. È il tipico prodotto che sembra poco importante, ma appena lo provi, ti chiedi perché non lo hai comprato prima. Prendi nota perché ti raccontiamo tutto su questo localizzatore di Lidl, perfetto per non perdere le chiavi e molte altre cose.

L’invenzione di Lidl per soli 6 euro per non perdere le chiavi

A prima vista non sembra molto impressionante. Sembra un normale portachiavi, ma l’Smart Tag Finder ha un segreto. È un piccolo dispositivo con Bluetooth che può essere agganciato a qualsiasi cosa che tendi a perdere: le chiavi, il portafoglio, lo zaino del bambino o persino l’astuccio degli occhiali. Una volta posizionato, ti permette di dimenticarti del problema. Se ne hai bisogno, lo cerchi dal tuo cellulare e il gioco è fatto.

Funziona con l’app Trova di Apple, la stessa che si usa per localizzare un iPhone o gli AirPods. Non è necessario installare nulla di extra o configurare un sacco di cose. Lo colleghi una volta e sei a posto. Se hai un iPhone o un iPad aggiornato, puoi usarlo. Da lì puoi vedere dove si trova, farlo emettere un suono se è vicino o controllare la sua ultima posizione nota.

Così, se lo perdi dentro casa, lo localizzi all’istante. E se lo lasci cadere fuori o lo dimentichi da qualche parte, è facile poiché utilizza la rete Find My di Apple, se perdi l’oggetto in strada e qualcuno con un iPhone passa vicino, il suo dispositivo può aiutarti a localizzarlo automaticamente, senza che questa persona debba fare nulla. Riceverai una notifica sul tuo cellulare con la posizione. È una sorta di rete invisibile che collabora con te senza che nessuno lo sappia.

Questo sistema è già utilizzato con gli AirTag ufficiali di Apple, ma il prezzo di questi dispositivi è di circa 39 euro l’uno. Qui, Lidl offre qualcosa di molto simile per meno di sei euro.

Design resistente e creato per durare

Nonostante il prezzo basso, l’Smart Tag Finder non è affatto scadente. Il dispositivo viene fornito con la sua custodia protettiva, che oltre a permettere di agganciarlo comodamente a qualsiasi portachiavi o zip, lo protegge dall’acqua e dalla polvere. Ha una certificazione IPX5, il che significa che resiste agli schizzi e può essere utilizzato all’aperto senza problemi.

È inclusa anche uno strumento di apertura, che permette di aprirlo per cambiare la batteria quando si esaurisce. Si tratta di una pila standard CR2032, facile da trovare e già inclusa nella confezione. Non hai bisogno di aiuto né di attrezzi speciali. Puoi farlo da solo a casa.

Vale la pena comprarlo a questo prezzo?

La risposta breve è sì. Se possiedi un dispositivo Apple, questo localizzatore può tirarti fuori da più di un guaio. Non sostituisce un AirTag in termini di precisione o portata, ma per un uso di base, fa il suo dovere. E per 5,99 euro, è difficile trovare qualcosa di più pratico.

Inoltre, dato che il prezzo è così accessibile, puoi comprarne più di uno e avere sotto controllo diversi oggetti senza fare una grande spesa. E se in qualche momento si esaurisce la batteria, basta aprirlo, inserire una nuova pila e continuare ad usarlo.

Cosa stai aspettando, questo invento è già in vendita nel bazar online di Lidl, ma come spesso accade con i prodotti più richiesti della catena, potrebbe esaurirsi presto, quindi è meglio stare attenti per non rimanere senza.

Perdere le chiavi, dimenticare lo zaino al bar o non ricordare dove hai lasciato la borsa è qualcosa che capita a tutti. Quello che cambia è come risolviamo questi problemi. E in questo caso, Lidl propone una soluzione semplice, economica e molto efficace. Un piccolo localizzatore che fa una grande differenza nella vita quotidiana. Quindi, se ti capita spesso di cercare cose in casa senza trovarle, o se vuoi semplicemente avere un po’ più di tranquillità, forse questo è uno di quegli inventi che vale la pena provare.