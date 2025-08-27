Addio al mal di schiena: Scopri i cerotti magici di Lidl consigliati dai fisioterapisti per il dolore lombare!

Se hai già sofferto di mal di schiena sai quanto possa essere difficile affrontare la routine quotidiana quando la schiena non coopera. Alzarsi, sedersi, chinarsi, diventa tutto un’impresa dolorosa e complicata. Ma non sempre si ha voglia di ricorrere ai farmaci o aspettare settimane per un appuntamento con il fisioterapista. Per questo, la soluzione che sta per essere lanciata da Lidl in forma di cerotti potrebbe essere l’ideale per alleviare il mal di schiena o lombare, senza effetti collaterali né complicazioni.

Si tratta dei cerotti termici e della fascia lombare della marca Sensiplast, disponibili a soli 5,99 euro. Sono già annunciati sul loro sito web, ma saranno disponibili in negozio a partire dal 29 agosto. Perciò, se soffri di mal di schiena o se durante le mestruazioni il dolore lombare diventa insopportabile, sarebbe meglio non lasciarteli sfuggire. Anche se a prima vista possono sembrare un prodotto come un altro nell’area salute del supermercato, la verità è che ogni fisioterapista te li raccomanderebbe come un valido supporto per alleviare il dolore che senti. Il segreto? Il potere del calore locale applicato in maniera sostenuta e sicura per diverse ore, proprio dove ne abbiamo più bisogno.

Dì addio al mal di schiena con i nuovi cerotti di Lidl

I cerotti di Lidl sono disponibili in tre modelli diversi, a seconda del tipo di dolore o fastidio che si ha. Quindi, possiamo trovare i classici cerotti per la zona lombare, una fascia termica riutilizzabile specifica per tale area, o anche cerotti per alleviare i fastidi mestruali. Ti spieghiamo tutti i dettagli di ognuno di essi nel seguito.

Cerotto termico XXL

Questo modello è forse il più funzionale di tutti, poiché è utile per alleviare i dolori muscolari o le tensioni nella parte bassa della schiena. Il formato XXL ti permette di coprire un’ampia superficie, così sentirai l’intera zona lombare riscaldarsi in maniera uniforme e il calore durare per diverse ore. Basta applicarlo sulla pelle o su una maglietta sottile e lasciare che il calore si attivi gradualmente.

Ogni confezione contiene 8 cerotti monouso, pensati per quei giorni in cui la schiena soffre di troppo tempo trascorso seduti, da una cattiva postura o semplicemente da uno sforzo eccessivo. Si attivano a contatto con l’aria e in pochi minuti sentirai come comincia a generarsi un calore secco e costante che aiuta a rilassare i muscoli e a migliorare la circolazione nella zona.

Fascia lombare termica

Se stai cercando qualcosa di riutilizzabile, comodo e più pratico per l’uso quotidiano, il modello di fascia lombare termica è probabilmente la scelta migliore. È disponibile nelle taglie dalla S alla XL e include due fasce di tessuto traspirante insieme a 8 cerotti termici che vengono inseriti all’interno del capo. Il design si adatta alla forma del corpo e ti permette di continuare a svolgere le tue attività quotidiane senza che si noti troppo.

È pensata in particolare per chi ha bisogno di mantenere il calore per diverse ore senza preoccuparsi che il cerotto si sposti o si stacchi. È perfetta da utilizzare sul lavoro, mentre cammini o anche mentre riposi a casa. Molti fisioterapisti concordano sul fatto che, se combinata con esercizi di stretching dolci e una buona igiene posturale, questa fascia può diventare uno strumento chiave per prevenire ricadute nelle persone con dolore cronico.

Cerotto termico mestruale

Questi cerotti di Lidl non sono solo pensati per chi soffre di mal di schiena o lombare a causa di un infortunio o una cattiva postura. Le donne che soffrono di dolori mestruali intensi sanno che a volte il malessere può rendere quasi impossibile muoversi. Per questi giorni, Lidl offre anche i cerotti termici mestruali, che sono stati progettati appositamente per essere applicati sulla parte inferiore dell’addome e fornire un calore costante e confortante.

In questo caso, il formato è più piccolo e anatomico, pensato per adattarsi meglio a quella specifica zona. La confezione contiene 8 unità, e ognuna di esse fornisce fino a 8 ore di calore continuo, senza odori o prodotti chimici aggiunti. Possono essere indossati in modo molto discreto sotto i vestiti e sono perfetti per quei giorni in cui non puoi fermarti, ma il tuo corpo te lo sta chiedendo a gran voce. E per alleviare ulteriormente il dolore, puoi provare anche con infusi, riposo o attività fisica dolce.

Dove e quando acquistarli?

I cerotti termici e la fascia lombare di Sensiplast saranno in vendita da Lidl a soli 5,99 € a partire da venerdì 29 agosto, e come di solito accade con i prodotti per la salute che funzionano davvero, è probabile che finiscano rapidamente. Quindi, se vuoi prenderli, meglio non esitare e comprali non appena vengono rilasciati. Potresti già avere dolore, o voler prevenire, e avere sempre questo tipo di prodotti nel tuo armadietto dei medicinali a casa è sempre una buona idea.

4.1/5 - (8 votes)