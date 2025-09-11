Home Lidl Addio al ferro da stiro: scopri l’invenzione di Lidl che rivoluzionerà il...

Addio al ferro da stiro: scopri l’invenzione di Lidl che rivoluzionerà il tuo modo di vivere!

Rebeca Taglioti
Stirare è una di quelle attività domestiche che, onestamente, ci mettono a dura prova. Pochi compiti suscitano tanta pigrizia come affrontare un mucchio di vestiti e in particolare le camicie spiegazzate dopo una lunga giornata. Si, esistono molti trucchi casalinghi, vaporizzatori e centri di stiratura che promettono di semplificare il processo. Tuttavia, la realtà è che la maggior parte di noi continua a evitare questo compito il più possibile. Il Cleanmaxx 1800W , l’innovazione proposta da Lidl per liberarci una volta per tutte da questo desiderio di fuggire dal ferro da stiro, merita sicuramente attenzione.

Il famoso supermercato tedesco ha messo a segno un colpo vincente con un prodotto che sembra uscito direttamente dal futuro, ma che ora può essere tuo a un prezzo scontato. Parliamo del Cleanmaxx 1800W, un dispositivo che non solo stira, ma asciuga anche i vestiti in un solo passaggio. Il suo design è semplice quanto geniale: metti il ​​capo bagnato, regoli il timer e il dispositivo fa il resto. Non c’è bisogno di passare minuti interminabili con il ferro da stiro in mano o di fare marchi per errore. E la cosa migliore è che ora costa 59,99 euro, grazie a uno sconto del 40% . Un ferro da stiro automatico che non solo è utile nella routine quotidiana a casa, ma è anche abbastanza compatto per portarlo con te in vacanza. Perché si, chi ha detto che non puoi essere impeccabile anche quando sei fuori?

Il dispositivo di Lidl per dire addio al ferro da stiro!

A prima vista potrebbe sembrare un manichino gonfiabile, ma in realtà è molto di più. Il Cleanmaxx 1800W è un sistema che combina l’asciugatura e la stiratura in un unico dispositivo. È progettato per lavorare con capi come camicie, camicette, magliette e persino maglioni che possono essere asciugati in asciugatrice. Il funzionamento è semplice: posizioni il capo bagnato sulla struttura, fissi con delle pinze, scegli il tempo con il timer e l’aria calda inizia a circolare dalla base, gonfiando il capo come se avesse un corpo umano, mentre lo asciuga e rimuove le rughe.

  • Funziona con una potenza di 1800 W.
  • Misura poco più di un metro di altezza e pesa solo tre chili.
  • Include una barra telescopica retrattile che permette di riporlo facilmente quando non in uso.
  • Ha un timer che permette di adattarlo al tipo di indumento e alla quantità di umidità.

Pertanto, questo ferro da stiro automatico non è solo un’altra curiosità nel catalogo di Lidl. È uno strumento utile, efficace e progettato per renderti la vita più facile. Se odi stirare ma non vuoi rinunciare a vestirti bene, se stai cercando di risparmiare tempo o se vuoi semplicemente innovare un po’ nel modo in cui prendi cura dei tuoi vestiti, potrebbe essere uno di quegli acquisti che fanno davvero la differenza.

