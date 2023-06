Addio al fare troppa pasta: Zara Home ha il prodotto perfetto che sta facendo una rivoluzione.

La pasta è uno dei piatti più amati al mondo, un classico della cucina italiana che conquista milioni di famiglie in tutto il pianeta, grazie alla sua versatilità e alla possibilità di combinazioni con altri ingredienti, suscitando l’entusiasmo di grandi e piccini. Oggi vogliamo presentarti un incredibile prodotto di Zara Home che finalmente ti permetterà di cucinare solo la quantità di pasta necessaria, senza sprecarne troppa… sta facendo un vero e proprio boom di vendite!

Zara Home presenta una vasta gamma di prodotti per la cucina, alcuni puramente decorativi e altri estremamente funzionali, sempre con l’obiettivo di abbinare l’estetica alla praticità d’uso.

Il misuratore di pasta di Zara Home: un must-have in cucina

Stiamo parlando del misuratore pasta acacia, una vera innovazione che ti permetterà di dosare la quantità di pasta necessaria per la tua ricetta, evitando gli sprechi che spesso si verificano quando ci si lascia prendere la mano. Il prezzo? Davvero ridicolo: solo 7,99€!

Questo fantastico misuratore di pasta di Zara Home è uno degli accessori più utili in cucina, diventando presto indispensabile. Realizzato al 100% in legno di acacia, presenta diversi fori per la porzione di pasta necessaria a seconda del numero di commensali, 1-2-3-4, a seconda del foro scelto.

Con un manico comodo da impugnare e una forchetta all’estremità per servire la pasta, questo misuratore ha dimensioni di 29 cm di larghezza, 5,80 cm di profondità e 0,70 cm di altezza, pesando solo 32 g, pur essendo molto resistente grazie alla qualità del legno di acacia utilizzato.

È importante ricordare che questo misuratore di pasta di Zara Home non è lavabile in lavastoviglie o utilizzabile in microonde, quindi è necessario lavarlo sempre a mano, per evitare che l’umidità o i prodotti chimici possano danneggiare il legno.

