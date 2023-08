Addio al disordine nella tua casa grazie a Ikea e per soli 4 euro

Mantenere l’ordine in ogni aspetto della vita è molto importante, soprattutto quando si tratta della casa, poiché un cattivo disordine renderà tutto caotico e perderai più tempo ogni volta che vorrai cercare qualcosa, inoltre non potrai sfruttare appieno ogni spazio. Oggi ti mostreremo una soluzione di Ikea per eliminare il disordine in casa che sarà la migliore che tu abbia mai avuto… ed è a un prezzo molto conveniente!

Ikea è la vera e propria regina dell’organizzazione in casa, con un catalogo pieno di soluzioni per organizzare con massima efficienza armadi, cassetti, stanze, mobili e molto altro. Il negozio svedese innova costantemente per quanto riguarda l’organizzazione, tanto che molte altre aziende si ispirano ai suoi prodotti per cercare di ottenere lo stesso successo dell’originale.

La scatola organizer di Ikea di cui hai bisogno in casa è la DRÖNA, una scatola molto utile di colore bianco che puoi posizionare praticamente ovunque per organizzare una grande varietà di oggetti, accessori, dispositivi, giocattoli, prodotti per l’igiene, videogiochi e molto altro… serve per tutto! Attualmente ha un prezzo di soli 4 euro, un vero affare poiché sicuramente ne trarrai grande vantaggio per molto tempo.

Questa fantastica scatola organizer di Ikea è realizzata in tessuto e dona un tocco accogliente ed estetico molto interessante a qualsiasi ambiente, oltre a permetterti di mantenere completamente l’ordine e evitare che tutto sia pieno di oggetti inutili, poiché ha una grande capacità di stoccaggio. Le dimensioni di questa scatola sono ideali per adattarsi perfettamente allo scaffale KALLAX, con una larghezza di 33 cm, un’altezza di 33 cm e una profondità di 38 cm. Ha anche delle maniglie, che la rendono facile da maneggiare.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua produzione, la parte principale è in 100% poliestere, di cui almeno il 90% riciclato, mentre il separatore è in cartone riciclato per almeno il 30% e la fodera è in 100% polipropilene. È molto importante seguire attentamente le raccomandazioni del produttore per la sua cura, in questo modo ne trarrai il massimo vantaggio: non lavare in lavatrice, non utilizzare candeggina o sbiancanti, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco. Pulire regolarmente con un panno per rimuovere la polvere accumulata.

