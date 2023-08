Addio al caos una volta per tutte: Ikea ha la soluzione a soli 25 euro

Il disordine in casa o in qualsiasi altro spazio può trasformarlo in un caos, quindi è sempre importante e molto interessante acquistare mobili e accessori che ti permettano di avere tutto ben ordinato e organizzato per trovare tutto immediatamente e che sembri più pulito e bello. Oggi ti mostriamo una soluzione di Ikea per mantenere l’ordine in casa che ti costerà meno di 25 euro e che cambierà la tua vita, oltre alla decorazione… affrettati che vola!

Se c’è una cosa per cui Ikea si distingue è per offrire una grande varietà di soluzioni per mantenere la casa, l’ufficio o qualsiasi altro spazio sempre in ordine e con l’organizzazione più efficace, sia con mobili che con accessori, complementi e tutto ciò che serve per fare della tua casa la regina dell’ordine dall’inizio alla fine. Il negozio svedese ha successo tra il pubblico con i suoi prodotti, tanto che molti di essi vengono imitati da altre aziende per cercare di ottenere lo stesso successo.

Si tratta dell’Armadio LAIVA, un armadio che puoi sfruttare al massimo in qualsiasi spazio e che ti servirà per organizzare un gran numero di oggetti in modo da averli ben ordinati, oltre al tocco decorativo che può dare a qualsiasi ambiente in cui decidi di posizionarlo. Attualmente ha un prezzo di 24,99 euro, un investimento che vale la pena perché ciò che offre vale molto di più.

Questo fantastico armadio economico di Ikea è una grande soluzione di stoccaggio aperto in cui puoi mettere, ad esempio, i tuoi libri e oggetti preferiti, cornici fotografiche o elementi decorativi che hanno un significato speciale per te e che vuoi avere a portata di vista. Ha ripiani stretti che sono di grande aiuto per sfruttare le pareti, con molta capacità anche se non occupano molto spazio.

Per motivi di sicurezza è consigliabile fissare l’armadio al muro con gli accessori più adatti al tipo di parete e ricorda che non sono inclusi nel kit di vendita. Ha una larghezza di 62 cm, una profondità di 24 cm e un’altezza di 165 cm e può sopportare un peso massimo di 15 kg per ripiano. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, sono i seguenti: Struttura: Truciolato, Foglio di carta, Pannello di melamina. Ripiano fisso: Truciolato, Foglio di carta, Foglio di carta, Foglio di carta, Pannello di melamina. Dorso: Fibra a media densità, Foglio di carta. Per mantenere questo armadio nelle migliori condizioni di pulizia, è consigliabile passare un panno umido con detergente delicato e poi asciugare con un panno asciutto.

