Addio ai soliti taglieri di legno: l’invenzione di Lidl che rivoluzionerà la tua vita! Non perdertela!

In numerose cucine, l’asse di legno ha dominato incontrastata per decenni. Tutti ne abbiamo avuto una, e infatti continuano a essere vendute, ma gli esperti avvertono dei pericoli (sono più difficili da pulire, poiché possono accumulare umidità e quindi batteri) ed è per questo che sempre più persone stanno iniziando a dubitare della loro praticità. Inoltre, sono pesanti e occupano spazio. Pertanto, quando appare un’invenzione che rende davvero più facile la vita in cucina, vale la pena dare un’occhiata. In questo caso, l’idea arriva da Lidl con un’invenzione che ti farà dire addio a quelle assi di legno nella tua cucina.

La catena tedesca, che è nota per sorprendere con prodotti pratici che non si trovano in tutti i negozi, ha appena lanciato un set di taglieri che rompe con il solito: un design pensato per sfruttare al meglio lo spazio, tagliare più comodamente e, nel frattempo, mantenere l’ordine nel bancone. Non è solo un tagliere, è un piccolo cambiamento nel modo in cui ti organizzi mentre cucini. E qui viene la parte migliore: non è necessario spendere una fortuna per provarlo. Attualmente, nel bazar online di Lidl, è disponibile a 4,49 euro (prima costava 5,99). Un prezzo che, a dir la verità, è più difficile da trovare in un fast food che in un utensile che userai tutti i giorni. E si nota, perché qualsiasi miglioramento in qualcosa di così essenziale come tagliare e preparare gli ingredienti è apprezzato fin dal primo utilizzo.

L’invenzione di Lidl che soppianta i taglieri

La grande differenza di questo set, rispetto ai taglieri tradizionali, risiede nel suo design intelligente. In questo caso, include una ciotola integrata sul lato, perfetta per raccogliere gli ingredienti man mano che vengono tagliati. Immagina di tagliare delle verdure per un’insalata: pomodori, cetrioli, peperoni. Invece di metterli da parte in un piatto o lasciare che rotolino sul bancone, basta spingerli nella ciotola e continuare a lavorare. In questo modo, tutto rimane ordinato e pronto per il passaggio successivo della ricetta.

Questo sistema è anche molto pratico per separare gli scarti e le bucce. Puoi lasciare nella ciotola le parti che non userai e poi gettarle tutte insieme, senza dover fare diversi viaggi alla spazzatura. Inoltre, ha un manico che non solo facilita la sua manovrabilità, ma che consente anche di appendere il tagliere, una caratteristica che i taglieri tradizionali offrono raramente.

Tre taglieri, tre colori, zero disordine

Il set comprende tre taglieri di colori diversi, una soluzione molto utile per evitare la contaminazione incrociata. Ad esempio, puoi destinare una per le verdure, un’altra per la carne e un’altra per il pesce. In questo modo, non dovrai preoccuparti che i succhi di un alimento si mescolino con gli altri. E, quando hai finito, semplicemente li impili uno dentro l’altro, occupando il minimo spazio nell’armadio.

Questo è un dettaglio che sarà particolarmente apprezzato da coloro che hanno cucine piccole o piene di utensili. Non c’è niente di peggio di un cassetto o uno scaffale pieno di cose che cadono quando lo apri. Qui, tutto rimane raccolto e ordinato.

Facili da pulire e più igieniche

Un altro punto a favore è che sono fatte di plastica resistente e possono essere lavate direttamente in lavastoviglie. Questo, oltre a risparmiare tempo, garantisce una pulizia più profonda di quella che spesso otteniamo con i taglieri di legno. Dimentica gli odori che rimangono impregnati o le macchie impossibili: con questo materiale, ogni tagliere sarà come nuovo dopo ogni utilizzo.

Se non hai una lavastoviglie, si puliscono molto bene a mano con acqua calda e un po’ di sapone. La plastica non assorbe i liquidi, quindi non dovrai preoccuparti delle deformazioni o dell’aspetto invecchiato che alcuni taglieri di legno acquisiscono nel tempo.

Compatte ma funzionali

Misurano circa 35 centimetri di lunghezza per 18,8 di larghezza e raggiungono appena 1,9 di spessore. Pesano poco più di mezzo chilo, quindi sono facili da spostare senza che nulla scivoli. Sono abbastanza ampie per tagliare comodamente, ma non occupano metà del bancone. Anche se la tua cucina è piccola, puoi usarle senza problemi e spostarle da un lato all’altro con totale sicurezza.

Cambiare tagliere potrebbe non sembrare una grande decisione, ma coloro che hanno già provato questo set concordano sul fatto che l’esperienza in cucina cambia in meglio. Più ordine, meno viaggi al lavandino mentre cucini e tutto pronto per passare dal tagliere alla pentola o alla padella in un solo movimento.

Per meno di 5 euro, puoi dotarti di tre taglieri pratici, duraturi e facili da mantenere. Un piccolo gesto che, con l’uso quotidiano, si traduce in più comfort e meno caos, quindi ora lo sai, se stavi pensando di pensionare il tuo vecchio tagliere di legno, forse è il momento di fare il passo.