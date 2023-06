Addio ai piatti bagnati sul piano di lavoro: arriva da Lidl la novità più sorprendente.

Lavare i piatti è uno dei compiti più frequenti in casa, di quelli che vengono fatti tutti i giorni, perché anche se hai una lavastoviglie non sempre la utilizzi perché non vale la pena in termini energetici o di praticità, ad esempio se ti prendi un caffè, non costa nulla lavare la tazza a mano invece di aspettare di riempire la lavastoviglie per lavarla lì. Oggi ti mostriamo una novità di Lidl per non accumulare piatti bagnati sul piano di lavoro e che diventerà un must nella tua cucina… corre che vola!.

Lidl offre nella sua sezione per la casa una vasta gamma di accessori che possono risultare molto utili per la cucina, soprattutto quelli che migliorano il modo in cui si eseguono diverse attività e, in generale, li rendono più facili, per cui potrai risparmiare tempo ed energia che potrai dedicare ad altre cose. La catena tedesca è un successo in Italia, dove supera già il numero di 600 negozi e ne ha alcuni in preparazione per l’apertura nei prossimi mesi.

Lo scolapiatti di Lidl che ti serve in cucina

Si tratta dello Scolapiatti, un accessorio perfetto per non avere sempre bagnato il piano di lavoro quando si mettono i piatti e i pezzi che devi lavare dopo ogni pasto, il che ti permetterà senza dubbio di rendere tutto più pulito e ordinato, oltre a non dover poi asciugare il piano di lavoro quando si raccolgono i piatti. Attualmente ha un prezzo di 16,99€, un affare poiché è uno di quegli accessori che puoi utilizzare per anni se lo tratti bene.

Questo fantastico scolapiatti di Lidl ha spazio per far asciugare 38 piatti, che possono essere piatti piani, fondi, da dessert o anche ciotole o teglie che per dimensioni si adattano ai diversi scomparti. Inoltre, ha due livelli, ognuno con 19 scomparti, oltre ad avere ai lati un portaposate per posate e utensili piccoli, e un portaticcchino dove puoi appendere fino a 6 tazze. Nella parte inferiore ha un vassoio raccogligocce per raccogliere l’acqua in eccesso.

Realizzato in ferro per la struttura e plastica per il vassoio, le sue misure sono le seguenti: scolapiatti 38 x 23 x 36 cm, vassoio 42 x 23 x 2 cm e portaposate 14,4 x 6,5 x 9 cm. È importante tenere presente che lo scolapiatti sopporta un carico massimo di 1 kg, mentre il massimo del portaposate è di 44 g e del vassoio 126 g.

4.7/5 - (12 votes)