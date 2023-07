Addio ai capelli senza volume e lisci grazie a questo semplice trucco di TikTok.

Avere capelli belli e voluminosi è il sogno di molte persone, ma soprattutto di coloro che hanno capelli sottili, lisci o entrambe le cose. Infatti, avere capelli troppo lisci può essere un problema quando si cerca di dare più corpo ai capelli.

Ecco perché oggi ti presentiamo un semplice trucco di TikTok che ti aiuterà a dare volume ai tuoi capelli, indipendentemente dal tipo di capelli che hai. Tutto questo in modo semplice e con l’aiuto di una spazzola e di un asciugacapelli. Continua a leggere per scoprire di cosa si tratta e perché è diventato virale sulla piattaforma.

Ottieni più volume per i tuoi capelli sottili con questo trucco di TikTok

Tra i tanti trucchi di bellezza che si possono trovare su TikTok, ce ne sono alcuni che si distinguono per i grandi risultati che offrono e questo è uno di quelli che ci è piaciuto di più di recente.

È stato proposto da una tiktoker esperta di bellezza, che ha mostrato come lei sigilla i suoi capelli dopo averli asciugati per dargli più volume. Infatti, prima dell’applicazione del trucco, ha i capelli molto lisci, ma grazie a questo trucco il suo aspetto cambia in pochi minuti.

Asciugacapelli e spazzola per capelli, tutto ciò di cui hai bisogno per dare volume ai tuoi capelli

La prima cosa da fare è lavare i capelli normalmente e utilizzare uno shampoo di qualità, è consigliabile optare per quelli di origine naturale perché sono più delicati con le fibre dei nostri capelli e non appesantiscono. Una volta fatto, dovrai asciugare i capelli con un asciugacapelli. È consigliabile farlo tenendo la testa in giù e utilizzando un flusso d’aria non troppo caldo, in quanto ciò darà già volume alle radici dei capelli, che è la parte che vogliamo sollevare.

Con questi primi due passaggi completati, è il momento di applicare il vero trucco, che consiste nel prendere una spazzola per capelli, sollevare le radici dei capelli verso l’alto e applicare aria calda per circa 5 o 8 secondi per fissare il risultato. Successivamente, dovrai sigillare i capelli con un po’ di aria fredda per 4 o 6 secondi e vedrai come i tuoi capelli sembreranno più voluminosi.

Il passaggio dall’aria calda all’aria fredda è più che sufficiente per mantenere la forma e garantirne la durata durante il giorno, anche se puoi anche optare per l’utilizzo di prodotti fissativi per capelli, come lacche o sieri volumizzanti che ci aiutino a mantenere la pettinatura in posizione.

Altri consigli per dare più volume ai capelli sottili

Oltre a questo trucco, ci sono altre linee guida che dobbiamo seguire se vogliamo evitare che i nostri capelli perdano volume. Questo è particolarmente importante per coloro che hanno pochi capelli o capelli molto fini.

Non toccarli troppo

Spesso abbiamo la cattiva abitudine di toccare i nostri capelli in continuazione e questo non fa altro che appesantirli, provocando una perdita di volume. È quindi importante cercare di evitarlo il più possibile, il che ci aiuterà a mantenerli più puliti.

Scegli un taglio di capelli adatto

Scegliere un taglio di capelli che ci valorizzi è un’altra delle linee guida più semplici da seguire. I capelli fini hanno bisogno di tagli scalati o di media lunghezza che donino volume in generale ai capelli. In ogni caso, se hai dubbi su quale sia il taglio più adatto a te, ti consigliamo di parlarne direttamente con il parrucchiere che ti farà il cambio di look.

Utilizza prodotti volumizzanti per capelli

Un altro trucco molto comune per i capelli fini è ricorrere a prodotti volumizzanti che ci aiutino a dare più corpo alle fibre dei capelli. Di solito si trovano in formato polvere e vanno applicati dopo l’asciugatura. Vedrai come i tuoi capelli sembreranno più voluminosi.

Asciuga sempre i capelli con la testa in giù

Infine, come ti abbiamo già detto, è essenziale asciugare i capelli tenendo sempre la testa rivolta verso il basso, in modo che le radici si sollevino e si ottenga un volume maggiore. È inoltre importante sigillare l’asciugatura con un po’ di aria fredda, in modo che il volume dei tuoi capelli duri molto più a lungo.