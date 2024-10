Addio agli ombrelli: il sostituto ideale che sta già spopolando da Decathlon

Con l’arrivo dell’autunno, è naturale notare un abbassamento delle temperature e la possibilità di piogge. Quest’anno, con l’arrivo di una DANA, è fondamentale essere ben preparati per affrontare le precipitazioni. Anche se l’ombrello è stato il nostro compagno fidato durante la stagione delle piogge, la ricerca di un’alternativa più pratica e duratura ha dato vita a un nuovo prodotto di punta in Decathlon. La Giacca Impermeabile Flourish da Donna in color acqua marina, realizzata da Trespass, rappresenta la scelta ideale per chi desidera abbandonare l’ombrello senza rinunciare a comfort e protezione.

Una Giacca Impermeabile per Ogni Occasione

La Giacca Impermeabile Flourish non è solo un oggetto di design moderno e accattivante, ma offre anche caratteristiche tecniche che la rendono un sostituto perfetto per l’ombrello. Il suo tessuto impermeabile, con una resistenza di 5000 mm, assicura che rimarrai completamente asciutta anche in caso di piogge torrenziali. Inoltre, la sua traspirabilità di 5000 garantisce comfort durante tutta la giornata, evitando l’accumulo di umidità all’interno della giacca, un aspetto cruciale quando le temperature scendono.

Design e Funzionalità in Perfetta Armonia

Questa giacca è progettata per offrire un’esperienza senza preoccupazioni. Grazie alla membrana Tres-Trex e alla tecnologia TP75 che respinge l’umidità, ti garantisce protezione totale in qualsiasi condizione climatica. Le cuciture sigillate e la patta tempestosa con chiusura a zip assicurano che non entri nemmeno una goccia d’acqua, proteggendo le aree più sensibili. La capuche regolabile con cordini è ideale per una copertura completa senza compromettere la visibilità. In sostanza, la soluzione di Decathlon per dire addio all’ombrello e affrontare la pioggia senza problemi.

Investire nel Comfort e nella Stile

La Giacca Impermeabile Flourish da Donna non si distingue solo per la sua tecnologia, ma anche per il suo design accattivante. Il colore acqua marina è fresco e giovanile, perfetto per giorni grigi, offrendo un tocco di colore senza risultare eccessivamente appariscente. La sua vestibilità regolare e il taglio sagomato, uniti a dettagli come le pieghe sul petto e il bordo a contrasto, fanno sì che la giacca si adatti perfettamente alla figura femminile, mantenendo un equilibrio tra comfort e stile.

Un Affare Imperdibile

Originariamente, questa giacca aveva un costo di 114,99 €, ma è attualmente in offerta a 52,82 €, con uno sconto del 54%. Questo prezzo rende la Giacca Flourish di Trespass una scelta accessibile per chi cerca una protezione completa senza spendere una fortuna. Realizzata in 100% poliestere con rivestimento TPU, è leggera e facile da indossare. La sua impermeabilità e durabilità la rendono un acquisto ideale per chi ha bisogno di un capo che duri per più stagioni. Non solo è resistente e funzionale, ma anche facile da mantenere. Per conservare la sua impermeabilità, è consigliabile lavarla in lavatrice a un massimo di 30°C utilizzando un ciclo delicato, evitando l’uso di ammorbidenti.