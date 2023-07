Addio acari! L’aspirapolvere del Lidl che fa impazzire gli amanti dell’ordine e della pulizia.

Acari possono diventare un grande problema in casa, specialmente per coloro che hanno allergie, e comunque ciò che fanno è sporcare l’ambiente e impedire che sia completamente salutare, quindi è importante assicurarsi che non vi sia traccia di loro in nessun angolo della casa. Oggi ti mostriamo un aspirapolvere di Lidl che sta facendo impazzire gli appassionati di ordine e pulizia poiché con esso ti libererai dagli acari e da qualsiasi sporcizia che si presenti in casa… ed ora è in super sconto!

Lidl ha tutto il necessario nei suoi negozi per pulire e disinfettare ogni angolo della tua casa con grande efficacia, dai elettrodomestici ai prodotti, accessori, ecc. La catena tedesca sta avendo successo nel nostro paese, dove ha già superato i 600 negozi e continua a crescere inarrestabile in un settore molto competitivo guidato da Mercadona.

L’aspirapolvere antiacaro di Lidl di cui hai bisogno in casa tua

Si tratta dell’Aspirapolvere antiacaro, un potente aspirapolvere da 300 W appositamente progettato per eliminare con efficacia ogni tipo di acaro, germi e microbi, sempre con le migliori garanzie per garantire che la tua casa o qualsiasi spazio in cui lo utilizzi rimanga completamente pulito e salutare. Attualmente è in super sconto del 20% che porta il prezzo finale a 39,99 €, un investimento che vale davvero la pena.

Questo fantastico aspirapolvere antiacaro di Lidl ha 3 modalità di funzionamento, che sono luce UV disinfettante, vibrazione e aspirazione, oltre a molte altre caratteristiche e funzionalità che vale la pena sottolineare:

Elimina la polvere e le impurità nei materassi, letti e tappezzerie.

e le impurità nei materassi, letti e tappezzerie. Funzione di spegnimento automatico , la luce UV si accende solo quando entra a contatto con una superficie e si tiene premuto contemporaneamente l’interruttore.

, la luce UV si accende solo quando entra a contatto con una superficie e si tiene premuto contemporaneamente l’interruttore. Sterilizza tutte le superfici con la luce UV senza bisogno di aggiungere alcun prodotto chimico.

senza bisogno di aggiungere alcun prodotto chimico. Serbatoio di polvere rimovibile da 125 ml e facile da pulire che non richiede sacchetto.

e facile da pulire che non richiede sacchetto. Lampadina UV-C da 6 W.

2 filtri HEPA lavabili.

Misure di 24,3 x 11,5 x 30,5 cm.

Cavo di alimentazione lungo 4 metri.

Peso 1,25 kg.

È importante tenere presente che per poter funzionare, questo aspirapolvere antiacaro di Lidl deve essere collegato alla rete elettrica. Sicuramente è un elettrodomestico perfetto per pulire la tua casa e non lasciare traccia di acari o batteri in nessun angolo.

