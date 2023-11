Action: Questi furbetti dei profumi di marca che arrivano al discount e spopolano durante quest’estate!

Profumi di lusso a prezzi bassi? Lo vogliamo tutti. Sì, i profumi dei grandi marchi sono spesso inaccessibili quando si ha un budget limitato. Fortunatamente, ci sono altri trucchi per profumarsi con ciò che amiamo e senza spendere una fortuna.

Hai mai pensato di provare i profumi venduti nei negozi discount? Per niente? Forse è il momento di fare un giro in questi reparti. I dupes dei profumi di lusso che tanto desideravi sono disponibili ad esempio da Action e a prezzi convenienti.

Action: Profumi a basso costo fanno impazzire il negozio

E se ti regalassi alcuni profumi di lusso senza rovinarti! Ora è possibile grazie al negozio Action. Questo supermercato è ben noto per i suoi prezzi bassi sia per il cibo che per altri prodotti. Quest’estate, il negozio mette in evidenza le fragranze e sempre a prezzi mini. Sui social media, i consumatori di questi profumi sono più che soddisfatti dei prodotti. Questo crea un vero e proprio buzz.

I profumi di lusso affascinano la maggior parte di noi. Inoltre, il profumo è un tocco indispensabile che compone il nostro look. Sentirsi bene nella propria pelle, sentirne il buon odore è una vera gioia. Purtroppo, i profumi di marca che desideriamo tanto rimangono talvolta fuori budget. In ogni caso per quelli con un budget limitato. Da Action, vengono proposti profumi a basso costo per te e non qualsiasi profumo.

Infatti, Action ha da sempre proposto prodotti di bellezza ai suoi consumatori. Prodotti che forse non hanno molto convinto gli interessati, probabilmente a causa del prezzo scontato. Eppure, i prodotti di bellezza da Action sono sorprendenti e a volte migliori dei prodotti di lusso.

Ultimamente, c’è un vero entusiasmo per i dupes dei profumi di lusso. I fedeli clienti del negozio Action hanno potuto rallegrarsi di aver trovato questi tesori nei reparti del loro negozio preferito. Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent, ecc., troverai copie quasi identiche.

Hai l’imbarazzo della scelta di profumi

Da Action, c’è una follia nei reparti di cosmetici. Infatti, le copie dei profumi di lusso si vendono come il pane caldo. Allora, chi vorrebbe perdere un’affare del genere? Questo entusiasmo proviene dagli influencer. Queste persone con una grande notorietà sui social media condividono le loro scoperte nei reparti di cosmetici di Action. E subito dopo, è la follia!

Ricordate, è grazie agli influencer che abbiamo potuto scoprire che la matita labbra indossata dalla protagonista della serie “Mercredi” si trova nei negozi Action. E lo stesso vale per i profumi. Preparatevi! Se avete una forte inclinazione per il profumo di lusso Libre di Yves Saint-Laurent, troverete quasi le stesse fragranze con il Cady disponibile da Divain.

Anche Aimely è un profumo da sogno. Imita il celebre J’adore di Christian Dior. E da Action, abbiamo una vasta gamma di copie che imitano anche questa eau de toilette. E non solo da Action, si trovano anche in altri negozi discount. Ad esempio, il Lovely di Suddenly da scoprire da Lidl.

Per affermare la tua femminilità, perché non provare il profumo Ma Richesse, un dupe della celebre fragranza Lady Million di Paco Rabanne. E se invece sei attratta dal famoso Coco Mademoiselle di Chanel, il Marsela si orienta nello stesso gusto olfattivo. Profumi che troverai ovviamente a basso costo da Action. Amazing Life imita La Vie est Belle di Lancôme. Royal Touch è il dupe di Decadence del marchio Marc Jacobs.

Action: Profumi a meno di 10 euro

Una grande parte dei profumi di lusso è disponibile nei negozi Action in copie e a meno di 10 euro. Da qualche tempo, gli influencer hanno condiviso sui social media che non è necessario spendere una fortuna per profumarsi bene. E che i dupes dei profumi di marca sono anche di buona qualità e si avvicinano incredibilmente ai profumi che li hanno ispirati.

Si noti che le copie dei profumi di marca da Action o da altri negozi non sono paragonabili ai veri profumi delle grandi case. Ma grazie alle copie da Action, ti profumerai ogni mattina sorridendo sapendo che hai risparmiato il tuo portafoglio eppure senti quasi quel profumo di lusso.