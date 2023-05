Acquista il tuo Tubo da Giardino PARKSIDE® Flexi a soli 21,99 €: 15 metri di flessibilità e qualità nel tuo Lidl di fiducia!

Scopri l’innovativo tubo di annaffiatoio estensibile e leggero, dotato di un ugello di controllo ergonomico e attrezzatura flessibile. Regolabile in continuo, si estende fino a 15 m e si ritrae per risparmiare spazio. Compatibile con vari connettori e resistente alle intemperie, include accessori utili a soli 21,99 €. Un’ottima soluzione per il tuo giardino!

Il giardinaggio è un’arte che richiede attenzione, dedizione e, soprattutto, gli strumenti giusti. Ecco perché Lidl è orgogliosa di presentare una soluzione innovativa per rendere il vostro lavoro in giardino più facile e piacevole: un ugello di controllo ergonomico e attrezzature flessibili. Scopriamo insieme i dettagli di questo prodotto fantastico!

Innovazione nel giardinaggio: scopri l’ugello di controllo ergonomico e le attrezzature flessibili

Il primo elemento che colpisce di questo prodotto è senza dubbio l’ugello di controllo ergonomico. Grazie alla sua leva del pollice confortevole, permette di regolare in modo continuo il flusso d’acqua, offrendo un’esperienza di innaffiatura senza sforzo. Inoltre, le attrezzature flessibili consentono di raggiungere anche gli angoli più difficili del vostro giardino, facilitando il lavoro e rendendolo più piacevole.

Design intelligente e resistente: il tubo di annaffiatoio leggero che si estende fino a 15 metri

Un altro aspetto che rende questo prodotto unico è il suo tubo di annaffiatoio leggero, senza torcere e pieghe resistenti. Si estende fino a 15 metri sotto una pressione dell’acqua di 5 metri, garantendo un’ampia copertura per il vostro giardino. Per di più, può essere memorizzato per salvare spazio: si ritrae dopo l’uso quando la siringa è aperta, facilitando la sua conservazione.

Il tubo è anche resistente al tempo e ai raggi UV, garantendo una lunga durata e un uso prolungato nel corso degli anni.

Accessori e compatibilità: il kit di connessione adattato e il sistema di clic Parkside® per una maggiore versatilità

Il prodotto viene fornito con un kit di connessione adattato a rubinetti 26,5 mm (G ¾ ) e 21 mm (G ½ ), rendendolo versatile e adatto a diversi tipi di rubinetti. Inoltre, il sistema di clic Parkside® lo rende compatibile con tutti i sistemi di connettori correnti da 13 mm a 15 mm, offrendo una maggiore flessibilità nell’uso.

Accessori inclusi: 1 ugello di regolamentazione, 2 adattatori di connessione con impulso, 1 riduttore (raccordo di rubinetto incluso), 1 sacchetto di stoccaggio.

In conclusione, il prodotto offerto da Lidl rappresenta un’ottima soluzione per rendere il vostro lavoro in giardino più semplice ed efficiente. Grazie all’ugello di controllo ergonomico, al tubo di annaffiatoio leggero e resistente che si estende fino a 15 metri, al kit di connessione adattato e al sistema di clic Parkside®, avrete tra le mani un prodotto pratico e versatile, il tutto a un prezzo di 21,99 €. Non perdete l’occasione di rendere il vostro giardinaggio un’esperienza più piacevole e gratificante!

4.1/5 - (11 votes)