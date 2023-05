Acquista il tuo esclusivo Armadio da Giardino LIVARNO home a soli 129€ da Lidl! Fantastica offerta per trasformare il tuo esterno!

Scopri l’ideale soluzione per conservare i tuoi attrezzi da giardino, mobili ed accessori barbecue: un pratico armadio da giardino, con cerniera soft e sostegno a molle a gas. Due porte anteriori per un accesso agevole, capiente (780L) e resistente ai raggi UV. Realizzato in plastica e metallo, misura 117x110x74 cm e pesa 17,23 kg. Prezzo imbattibile: solo 129,00€!

Il giardino è un luogo dove trascorriamo il nostro tempo libero e ci prendiamo cura delle nostre piante. Per mantenere questo spazio in ordine e funzionale, è importante avere una soluzione pratica per conservare gli attrezzi da giardino, i mobili da giardino e gli accessori per barbecue. In questo articolo, ci concentreremo su un prodotto Lidl che offre soluzioni di conservazione intelligenti e di alta qualità per il tuo giardino.

Conservazione e praticità: il tuo giardino in ordine

Il Cabinet da giardino Lidl è ideale per conservare tutti gli strumenti e gli accessori di cui hai bisogno nel tuo giardino. Grazie al coperchio di cerniera operativo soft e alle molle a pressione del gas, puoi facilmente aprire e chiudere il coperchio per accedere rapidamente ai tuoi oggetti. Inoltre, il cabinet è dotato di due porte anteriori che offrono un accesso pratico e agevole ai tuoi utensili e accessori.

Le capanne e i lucchetti (lucchetto non incluso) garantiscono che i tuoi oggetti siano al sicuro e protetti dai ladri e dagli agenti atmosferici.

Materiali resistenti e design funzionale a soli 129,00 €

Realizzato in plastica e metallo di alta qualità, il Cabinet da giardino Lidl è estremamente robusto e resistente. Il materiale è inoltre resistente agli raggi UV, garantendo che il cabinet mantenga il suo aspetto e le sue prestazioni nel tempo.

Il design funzionale e l’estetica sobria del cabinet si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente esterno, offrendo una soluzione di conservazione elegante e pratica a un prezzo imbattibile di soli 129,00 €.

Spazio e sicurezza: 780 L di capacità con lucchetto (non incluso)

Con una capacità di circa 780 L, il Cabinet da giardino Lidl offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per conservare i tuoi oggetti da giardino. Le dimensioni del cabinet sono di circa 117 x 110 x 74 cm, con un peso di 17,23 kg.

Per garantire la sicurezza dei tuoi oggetti, il cabinet è dotato di capanne e lucchetti (lucchetto non incluso), che ti consentono di proteggere efficacemente il contenuto del cabinet.

In conclusione, il Cabinet da giardino Lidl è una soluzione ideale per mantenere il tuo giardino in ordine e conservare i tuoi strumenti e accessori in modo sicuro e protetto. Con un prezzo di soli 129,00 € e una capacità di 780 L, questo prodotto offre un’ottima combinazione di praticità, durabilità e design a un prezzo accessibile. Non perdere questa occasione e rendi il tuo giardino un luogo ancora più piacevole e funzionale!

