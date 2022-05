Acquisizione del Chelsea: Todd Boehly raggiunge un accordo di acquisto per sbarcare il club della Premier League da Roman Abramovich

Sta arrivando una nuova alba Chelsea in quanto un consorzio guidato dall’uomo d’affari americano Todd Boehly ha firmato un accordo di acquisto per acquistare il club da Roman Abramovich con un accordo del valore fino a $ 4,9 miliardi (fino a 4 miliardi di sterline), Lo riporta il Telegrafo. L’accordo sarà ora in attesa di approvazione da parte della Premier League e del governo del Regno Unito.

Il consorzio comprende il miliardario svizzero Hansjorg Wyss, l’uomo d’affari americano Mark Walker e l’imprenditore britannico Jonathan Goldstein. Questo vedrebbe Boehly aggiungere Chelsea a un portafoglio che include già i Los Angeles Dodgers nella MLB, i Los Angeles Lakers nella NBA e i Los Angeles Sparks nella WNBA.

L’accordo non garantisce esattamente una vendita ma è un accordo vincolante che Boehly acquisterà il club. Per non parlare, il rapporto rileva anche che la Premier League dovrebbe dare l’ok al gruppo guidato da Boehly non appena supereranno il test di proprietari e dirigenti, un processo che ha rallentato quello del Newcastle United Acquisizione guidata dai sauditi entro 18 mesi. Questa volta, secondo Ben Jacobs di CBS Sports, la lega ha “controllato” i direttori elencati dal consorzio di Boehly mentre corrono contro il tempo con l’attuale licenza operativa del club che scadrà il 31 maggio.

Il governo del Regno Unito dovrebbe garantire che nessun fondo venga trasferito ad Abramovich, che su Giovedì ha rilasciato una dichiarazione di negazione qualsiasi rapporto secondo cui avrebbe perseguito il prestito di 1,6 milioni di sterline che gli doveva, il che probabilmente ha alleviato le preoccupazioni abbastanza da consentire alla vendita di andare a buon fine.

I Blues hanno tre settimane rimaste per la loro attuale licenza operativa mentre si affrettano a evitare un esodo di massa dei giocatori, con Antonio Rudiger già pronto a partire per il Real Madrid e Andreas Christensen che si prepara a unirsi al Barcellona durante l’estate dopo non aver accettato i termini sulle estensioni del contratto . La nuova proprietà in arrivo cercherà di mettere in ordine la casa con piani per riqualificare l’area di Stamford Bridge e nulla sarà una priorità più alta che convincere Thomas Tuchel che dovrebbe rimanere a bordo con il nuovo progetto, tuttavia.