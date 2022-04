Acquisizione del Chelsea: il consorzio Boehly entrerà in “trattative esclusive” per acquistare il club, secondo i rapporti

Il Chelsea potrebbe finalmente avere presto un nuovo proprietario. Il consorzio di Todd Boehly entrerà ora in trattative esclusive per acquisire il Chelsea, come riportato da più fonti. La notizia arriva dopo che Sir Jim Ratcliffe, l’uomo più ricco della Gran Bretagna e attuale proprietario del club della Ligue 1 Nice, avrebbe presentato un’offerta dell’ultimo minuto da 4,25 miliardi di sterline per l’acquisto del Chelsea. Tuttavia, il gruppo guidato da Boehly, comproprietario degli LA Dodgers, è considerato al momento quello meglio posizionato per acquistare il club nelle prossime settimane.

Altri due consorzi, uno guidato dal comproprietario dei Boston Celtics e proprietario dell’Atalanta Stephen Pagliuca e un altro guidato da Sir Martin Broughton (con a bordo il proprietario dei Philadelphia 76ers Josh Harris) hanno fallito come riportato dall’insider della CBS Ben Jacobs e questo ha portato a una gara tra il consorzio Boehly che ora è il preferito a subentrare e quello di Ratcliffe il cui interesse è diventato pubblico solo venerdì.

Il processo di vendita della squadra di calcio del Chelsea è unico, avviato dalle sanzioni britanniche all’attuale proprietario Roman Abramovich sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina. Data la natura incerta dell’attuale stato di proprietà del Chelsea, il Gruppo Raine ha supervisionato il processo insieme al contributo del governo del Regno Unito, che ha dettato i termini in base ai quali il Chelsea è attualmente gestito. Il club è stato congelato insieme ad altre risorse di Abramovich, il che è ciò che ha portato a questo processo affrettato per trovare un nuovo acquirente.

Il Chelsea è attualmente terzo in Premier League con 66 punti. Il club è stato eliminato dai quarti di finale di Champions League dal Real Madrid e giocherà la finale di FA Cup contro il Liverpool il 15 maggio. La nuova proprietà dovrebbe subentrare entro la fine di maggio, ma permangono notevoli incertezze sugli orari.