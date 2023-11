Acqua di colonia Frosted Cream da Zara a €15,95

Se volete trovare una nuova fragranza da indossare questo autunno o forse state già pensando alle colonie e profumi che si intende acquistare per l’imminente stagione dei regali di Natale, non c’è niente di meglio che provare l‘acqua di colonia di Zara. La troverete ad un prezzo conveniente.

L’acqua di colonia più venduta da Zara

Tra i tanti profumi e colonie che si possono trovare da Zara attualmente, uno in particolare che è diventato il loro “top seller”, superando persino profumi e fragranze di questo negozio che erano in qualche modo diventati dei classici, come Vetiver PampleMousse, che fino a poco tempo fa era di fatto il best seller.

La nuova fragranza Frosted Cream di Zara è già diventata la più desiderata, nonché la colonia di cui tutti parlano quest’autunno. Una fragranza da donna definita come “eau de parfum” che ha un profumo fresco e floreale con toni pastello e in cui la presenza della fresia e della peonia offrono una consistenza cremosa e leggera grazie alla presenza del muschio alla vaniglia.

È la colonia di Zara che vi piacerà indossare quotidianamente al lavoro. È fresca, morbida e con un profumo floreale che dura tutto il giorno. Chi l’ha già provata dice che la sua morbidezza e freschezza, ma soprattutto la presenza della vaniglia, la rendono molto simile a un’altra fragranza che forse non conoscete ma che è una delle più apprezzate dagli specialisti di profumi degli ultimi mesi: ci riferiamo a Warm Vanilla Sugar di Bath & Body Works, specialista dei profumi per il corpo e per la casa.

Prezzo

Ora potrete mettere le mani sulla nuova Frosted Cream in tutti i negozi Zara, per un’esperienza fresca e morbida con una colonia che vorrete indossare ogni giorno. Il flacone da 100 ml ha un prezzo di 15,95 euro.

