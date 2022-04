Aceto in botanica: ecco come usarlo per la cura delle tue piante

Nel giardino è anche un potente alleato. Oltre a uccidere le formiche e altri insetti fastidiosi e pericolosi per le tue piante, ci è abituato neutralizzare l’acqua altamente calcificata con la sua acidità -e che possiamo usare l’acqua del rubinetto per l’irrigazione- e dà a fornitura di ferro al suolo o al substratoquindi si consiglia di porre piccole quantità su piante che apprezzino suoli acidicome alberi di limoni, fragole, rose o mirtilli.

Inoltre, essere in grado spruzzare non diluitoè un ottimo erbicida per mantenere il giardino libero da erbacce e funghi.