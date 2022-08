Acer amplia la sua gamma ecologica con il Chromebook Vero 514

L’azienda Acer ha annunciato il Chromebook Vero 514, all’interno della sua linea di dispositivi Vero ecologici, che offre opzioni per ridurre l’impronta ecologica. È progettato tenendo conto della durata del prodotto, facilitando l’aggiornamento, la riparazione, lo smontaggio e il riciclaggio. Utilizza materiali riciclati in numerosi settori: il 30% del suo telaio e il 50% delle sue chiavi, costruiti con plastica riciclata post-consumo (PCR), plastica 100% di origine oceanica della superficie dei suoi touchpade il 90% di carta riciclata dalla confezione.

Riduci, riutilizza e ricicla

Acer Chromebook Vero 514 fa ampio uso di plastica PCR, con il 30% su telaio e cornice dello schermo e il 50% su tasti e altoparlanti. Contribuisce alla riduzione dei rifiuti plastici oceanici, poiché utilizza polimeri di origine marina nell’alloggiamento del suo ventilatore interno e nella sua touchpad OceanGlass, caratterizzato da una texture liscia simile al vetro e da una confortevole risposta tattile.

È stato appositamente progettato per prolungarne la vita utile e ridurre al minimo l’impatto ambientale. Grazie all’uso di viti standard sul coperchio inferiore, le riparazioni e gli aggiornamenti di memoria e archiviazione sono stati semplificati. L’aspetto esterno presenta un telaio non verniciato, rifinito in grigio ciottolo e un pannello del display riciclabile al 99%. È resistente agli urti e soddisfa gli standard MIL-STD 810H, inoltre un design rinforzato ti protegge da cadute fino a 48 pollici.

Funzionalità in primo piano

Grazie ai processori Intel Core di 12a generazione e alla sua scheda grafica Intel Iris Xe, Vero 514 garantisce le esigenze di collaborazione, produttività e intrattenimento. La batteria a ricarica rapida permette di durare una giornata di lavoro, poiché carica fino al 50% delle sue 10 ore di autonomia in circa 30 minuti.

Il suo display antiriflesso Full HD Corning Gorilla Glass da 14 pollici, disponibile in opzione touchscreen, offre una luminosità di 300 nit e una gamma di colori 100% sRGB, offrendo un’esperienza visiva ottimale. Include un design del telaio sottile che consente un rapporto schermo-corpo che raggiunge l’88%. La sua webcam Full HD, con riduzione dei riflessi, e il suo audio DTS, con Smart Amplifier, garantiscono videoconferenze di qualità .

Integra Wi-Fi 6E, permettendoti di connetterti a numerosi dispositivi e schermi. Offre inoltre la possibilità di connettersi e caricare attraverso la sua gamma di porte, tra cui due USB Type-C, una USB 3.2 Type-A e una HDMI.

Acer Chromebook Enterprise Vero514 da parte sua, offre varie funzionalità aziendali di ChromeOS a utenti professionali e attenti all’ecologia. Arriva con le opzioni aziendali di ChromeOS sbloccate, tra cui sicurezza avanzata, reportistica e valutazione, gestione scalabile basata su cloud e attivazione automatica.

imballaggi riciclabili

L’imballaggio Vero 514 utilizza materiale riciclabile per ridurre al minimo gli sprechi ambientali. La custodia è realizzata al 90% in carta riciclata, mentre la borsa per laptop e la cover della tastiera sono realizzate in plastica riciclata al 100%. Il manicotto adattatore è di carta, sostituendo la solita versione in plastica. Una volta che il laptop è pronto per l’uso, la sua partizione interna può essere trasformata in un supporto triangolare multiuso, che può essere utilizzato per altre funzioni della casa o dell’ufficio.

gamma ecologica

Il Chromebook Acer Vero 514 è l’ultima aggiunta alla gamma Vero di Acer, che comprende notebook Aspire Vero, All-in-One Veriton Vero, monitor Vero, proiettore Vero e accessori tra cui mouse e tastiera.

La linea di prodotti Vero è stata lanciata nell’ambito dell’iniziativa Earthion, attraverso la quale Acer ha sfruttato i punti di forza, i partner della catena di approvvigionamento, i clienti e i suoi dipendenti per sviluppare soluzioni che affrontano i problemi ambientali e creano un futuro sostenibile. Tra gli obiettivi di Earthion c’è l’impegno del marchio RE100 a fornire energia rinnovabile al 100% entro il 2035, utilizzare design di prodotti più ecologici e ridurre l’impronta di carbonio della sua catena di approvvigionamento.

Prezzo e disponibilitÃ

Il laptop Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H/T) sarà disponibile in Europa a novembre, a partire da 599€.

Valori in evidenza

Acer Chromebook Vero 514 si ispira alla missione Earthion e si impegna per la sostenibilità utilizzando materiali riciclati e riciclabili, con imballaggi realizzati principalmente con carta riciclata e facilitando l’aggiornamento, la riparazione e il riciclaggio

Fornisce prestazioni straordinarie grazie all’uso di processori Intel Core di 12a generazione e incorpora un touchscreen Full HD da 14 pollici con gamma di colori sRGB al 100% e luminosità di 300 nit

Design durevole con certificazione MIL-STD 810H e durata della batteria di 10 ore, compatibile con la ricarica rapida

Acer Chromebook Enterprise Vero 514 è disponibile con le funzionalità aziendali di ChromeOS sbloccate