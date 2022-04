Acciona, in assoluto libero aumento, ‘mostra la testa’ al di sopra del canale rialzista

Le azioni Acciona continuano a salire settimana dopo settimana e negli ultimi tempi c’è un raro giorno in cui il prezzo non riesce a stabilire nuovi massimi storici.

Analisi tecnica CANALE RIALZISTA Breve termine Medio termine Lungo termine

Si dice che un’azione o qualsiasi altro asset sottostante sia in rialzo libero, o al massimo storico, quando il prezzo sale fortemente e finisce per superare la resistenza che ha ai massimi storici. Da quel momento si può dire che il titolo non ha più alcuna resistenza, non essendoci sopra riferimenti di prezzo di alcun genere.

Quei titoli che sono in libera crescita tendono a subire rialzi significativi, dal momento che non ci sono resistenze identificabili se non quelle stabilite dai numeri tondi o dalle resistenze dinamiche crescenti che a volte finiamo per disegnare prezzi. Detto questo, non c’è segno di forza maggiore di quello di un sottostante in libera crescita.

E nel caso in questione, l’importante è che i recenti massimi storici stiano guidando i prezzi per “sbirciare la testa” al di sopra del canale rialzista a lungo termine, il canale attraverso il quale il valore si muove con la massima precisione dal 2012. Un intero decennio si muove all’interno del canale rialzista. E questo, in teoria, potrebbe portare il titolo ad accelerare ancora di più la tendenza al rialzo. Diciamo il ‘momentum’ (velocità di crociera) può, con le sue correzioni intermedie, accelerare ancora di più.