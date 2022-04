Acciona Energía, in assoluta libera e senza freni

Dai minimi storici che il valore ha segnato a fine febbraio a 26 euro, il prezzo non ha smesso di salire e di salire fino agli attuali massimi storici. Né più né meno di un aumento del 42% in poco più di un mese.

Si dice che un’azione o qualsiasi altro asset sottostante sia in rialzo libero, o al massimo storico, quando il prezzo sale fortemente e finisce per superare la resistenza che ha ai massimi storici. Da quel momento si può dire che il titolo non ha più alcuna resistenza, non essendoci sopra riferimenti di prezzo di alcun genere.

Quei titoli che sono in libera crescita tendono a subire rialzi significativi, dal momento che non ci sono resistenze identificabili se non quelle stabilite dai numeri tondi o dalle resistenze dinamiche crescenti che a volte finiamo per disegnare prezzi. Detto questo, non c’è segno di forza maggiore di quello di un sottostante in libera crescita. Ed è quello che abbiamo in questo momento in Acciona Energía, un rettilineo di accelerazione impeccabile in cui il prezzo è sostenuto da fine febbraio e che attualmente si aggira intorno ai 34,50 euro.