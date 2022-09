AC Milan vs Dinamo Zagabria in diretta streaming: pronostico Champions League, come guardare online, quote, notizie

Il Milan torna a San Siro per la prima partita casalinga della fase a gironi di UEFA Champions League mercoledì contro la Dinamo Zagabria. Dopo che la squadra di Stefano Pioli ha pareggiato la partita di apertura contro l’RB Salzburg la scorsa settimana (1-1), devono ottenere la prima vittoria prima di affrontare il Chelsea nelle prossime due partite dell’UCL.

Ecco cosa sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 14 settembre | Volta: 12:45 ET

Posizione: San Siro — Milano, Italia

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Milan -380; Disegna +475; Dinamo Zagabria +1110 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

corrente alternata Milano: Pioli dovrebbe partire con l’undici titolare ideale, con Charles De Ketelaere come numero dieci e con Olivier Giroud come attaccante centrale, mentre Rafael Leao e Alexis Saelemaekers giocheranno sulle fasce. I rossoneri devono assicurarsi la vittoria contro la Dinamo Zagabria prima di affrontare il Chelsea nelle prossime due gare. Il Milan ha vinto sabato scorso contro la Samp (2-1) nonostante il cartellino rosso di Leao, espulso per doppia ammonizione. Ma entrano con un po’ più di slancio.

Dinamo Zagabria: La squadra più sorprendente dopo il primo turno di partite giocate la scorsa settimana. La squadra croata ha vinto 1-0 contro il Chelsea la scorsa settimana grazie al gol segnato dal giocatore chiave Mislav Orsic, e deve assolutamente essere considerata un avversario difficile per la squadra di casa. Attualmente sono la capolista del girone con tre punti (Milan e RB Salisburgo ne hanno uno, Chelsea zero). L’allenatore Ante Cacic non dovrebbe apportare grandi cambiamenti rispetto agli undici titolari che hanno vinto contro il Chelsea la scorsa settimana.

Predizione

Il Milan non può perdere l’occasione di perdere punti, e ci consegna con una dimostrazione di fiducia. Scegliere: Milan 2, Dinamo Zagabria 0.