Abituata a parlare dei suoi prodotti, Lidl lancia una nuova versione del suo robot da cucina

Un comando vocale è integrato nel nuovo modello e può essere utilizzato con un assistente personale come Alexa. lidl

Il distributore tedesco continua a giocare su campagne di comunicazione sapientemente orchestrate per riuscire a cambiare la propria immagine di marca. L’uscita di questo nuovo modello è prevista per il 6 dicembre.

Più di due anni dopo aver rilasciato una prima versione del suo robot da cucina “Signor Cucinain edizione limitata, Lidl lo fa di nuovo. Il distributore tedesco ha presentato mercoledì 14 novembre una nuova versione del dispositivo leggermente modificata e migliorata. Mentre la data di uscita è prevista per il 6 dicembre, l’annuncio ha già suscitato scalpore sui social network poiché il primo modello, commercializzato a giugno 2019, ha scatenato folle e rivolte nei negozi. Venduto a 349 euro contro gli oltre 1000 della maggior parte dei robot da cucina dell’epoca, il prodotto sfidò ogni concorrenza, senza però risentire di una scarsa qualità dell’immagine.

Lidl ha deciso di riprendere anche nel “Mr Cucina intelligente» gli stessi elementi che hanno decretato il successo del predecessore; un prezzo ancora contenuto rispetto al resto del mercato (399 euro) e caratteristiche simili.

Un’abitudine da brivido

Il distributore è un esperto di operazioni di punzonatura sui suoi prodotti: a fine 2020 un paio di sneakers, vendute a 12,99 euro in numero limitato, aveva destato tutti i desideri, a tal punto che gli scaffali si erano svuotati in pochi minuti . Poche ore dopo si poteva trovare sui siti di rivendita per diverse centinaia o addirittura diverse migliaia di euro. Ogni volta è un ronzio per Lidl che le consente di cambiare gradualmente la propria immagine di marca. Precedentemente visto come un hard discount tedesco tra gli altri (Netto Marken-Discount, Aldi…), il gruppo è ora riuscito ad attrarre una varietà di clienti che non vengono solo per motivi di budget.

Un cambiamento tutt’altro che scontato, come spiega Elisabeth Cony, esperta di vendita al dettaglio e fondatrice del sito Madame Benchmark: “Lidl vende quasi solo i propri marchi, ma il consumatore francese è molto sensibile alla stabilità e sceglie solo i prodotti che conosce“. Era quindi fondamentale per la catena attirare i clienti fino a quando non li avevanoci si abitua», «quindi hanno giocato molto su articoli non alimentari per creare articoli di chiamata“. Questi ultimi sono prodotti particolarmente appetibili, sui quali il negozio fa poco o nessun margine, ma che attirano il cliente con la scommessa che una volta in negozio, quest’ultimo farà il resto della sua spesa da Lidl. “Ora hanno un’immagine di fiducia nella qualità non alimentare e poco costosa“, sottolinea Elisabeth Cony.

Una delle conseguenze per il distributore di vendere solo i propri marchi è la possibilità di dettare le specifiche e la direzione commerciale di questi ultimi. Questo è ciò che gli permette di fare scommesse audaci. “Lo stabilimento ci offre regolarmente nuovi prodotti e ogni paese è libero di ordinarli.“, spiega Michel Biero, direttore esecutivo di Lidl France. Chiave del flop: “abbiamo provato a lanciare abbigliamento in collaborazione con Heidi Klum. Non è durato a lungo“, ricorda. Ma anche successi schietti, alcuni dei quali non proprio pianificati. “Le sneakers non ci credevo e quindi no non le ordinavo all’inizio a differenza del Belgio“, riconosce Michel Biero.

Il rischio di brutti pettegolezzi

Attenzione però, una brutta operazione non è mai lontana e”Signor cucinanon riporta solo bei ricordi. Pochi giorni dopo il suo rilascio, nel dispositivo è stato scoperto un microfono nascosto. Lidl ha poi spiegato che “quando gli sviluppatori hanno lanciato Mr. Kitchen, era previsto che il dispositivo fosse controllato dalla voce“. Una funzionalità finalmente abbandonata ma aggiornata nella nuova versione. Allo stesso modo, il touchscreen del robot precedente utilizzava un sistema operativo datato, Android 6.0, le cui ultime patch di sicurezza erano state realizzate più di due anni prima che il dispositivo fosse messo in vendita. Questa versione era quindi vulnerabile agli attacchi.

Infine, l’emblematico produttore di robot da cucina tedesco, Bimby, aveva attaccato il suo concorrente per violazione di brevetto in diversi paesi, tra cui la Francia, ed era riuscito a ottenerne il ritiro in Spagna.