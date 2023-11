Gli abiti e le gonne Zara per vivere al meglio l’autunno 2023

Con l’inizio della nuova stagione autunnale abbiamo voglia di rinnovare il nostro guardaroba. Se guardiamo ai migliori marchi low cost, non c’è niente di meglio che optare per le proposte di Zara, uno dei negozi indispensabili per trovare le novità che sappiamo essere di tendenza. Scopriamo allora gli abiti e le gonne Zara per vivere al meglio l’autunno.

Gli abiti e le gonne Zara per l’autunno

Stampe, maniche lunghe, modelli midi o più corti sono tra le tendenze per l’autunno. Ecco gli abiti e le gonne Zara da non perdere questa nuova stagione autunnale.

Mini abito strutturato

Con un piacevole stile vintage, questo mini abito a maniche corte color lilla è perfetto per questi primi giorni d’autunno. Ideale se abbinato a stivali alti. Il prezzo è di 39,95 euro (taglie XS-L).

Abito skater cut out

Se siete alla ricerca di abiti di tendenza, non potete perdervi il design cut out dei modelli di Zara, come questo, che presenta anche il classico taglio skater. Il suo colore, bordeaux scuro, lo rende perfetto per l’autunno. Il prezzo è di 25,95 euro (taglie S-L).

Abito con stampa a pois

Anche gli abiti stampati sono perfetti per questa stagione. Da Zara sono disponibili diversi modelli, ma uno dei più venduti è questo, con stampa a pois, maniche lunghe e collo rotondo. Il prezzo è di 49,95 euro (taglie XS-XXL).

Abito con stampa pied-de-poule

Potete scegliere anche quest’altro modello, con stampa o disegno pied-de-poule, anch’esso corto ma con maniche lunghe in stile camicia marcata ed elastico in vita. Il prezzo è di 29,95 euro (taglie XS-XL).

Abito corto in maglia

L’autunno è anche la stagione ideale per scegliere abiti in maglia, non troppo spessi o con maniche lunghe. Potete scegliere quest’altro modello di Zara, con maglia elastica e maniche a giromanica. Il prezzo è di 19,95 euro (S-L).

Mini abito in velluto

Anche questo modello in velluto, con maniche a sbuffo e scollatura alta, è uno degli abiti Zara che hanno già riscosso successo quest’autunno. È forse uno dei migliori per le occasioni speciali, ad esempio per andare a una festa. Il prezzo è di 39,95 euro (XS-XXL).

Abito in raso con cintura

Sempre per le occasioni speciali abbiamo questo bellissimo midi di Zara, in verde e in raso come da tendenza. Il modello comprende anche una cintura. Il prezzo è di 39,95 euro (XS-XL).

Gonna corta con struttura

Quando si parla di gonne, le gonne corte sono popolari quanto gli abiti. Questa in particolare, con struttura a vita alta e finte tasche, in colore lilla abbinato al bianco, è una delle gonne più vendute del momento. Il prezzo è di 25,95 euro (XS-XL).

Gonna corta con cintura

La gonna corta con cintura in colore tostato, a vita alta e con zip laterale, è un altro dei modelli di gonna Zara che andranno a ruba quest’autunno. È già uno dei prodotti più venduti nei loro negozi, anche se sta iniziando ad esaurirsi. Il prezzo è di 29,95 euro (XS-XL).

Gonna stile cargo

Le gonne stile cargo, in color kaki e con elastici in vita, sono il modello di gonna su cui puntano la maggior parte dei marchi low cost, tra cui Zara, che presenta modelli come questo con tasche laterali. Il prezzo è di 29,95 euro (XS-XXL).

Minigonna a vita alta

Anche la minigonna a vita alta è di tendenza, in un colore neutro che si combina perfettamente con una camicetta o una camicia, oppure con un maglione o una felpa. Il prezzo è di 22,95 euro (XS-XL).

