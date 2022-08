Abbiamo tutti un doppio e questa è la spiegazione biologica

A chi non è stato detto in qualche momento che assomiglia molto a questo o quel personaggio famoso? Che cosa ha visto il doppio di lui o di lei in qualche altra parte del mondo? Per decenni, l’esistenza di individui che si assomigliano senza alcun legame familiare tra questi è stato descritto come un fatto provato ma aneddotico e senza giustificazione scientifica. Ora le cose cambiano.

Un articolo pubblicato questo martedì sulla rivista ‘Cellulare Reporter’ dimostra per la prima volta il motivo per cui esistono individui identici o molto simili in diverse parti del mondo. “Studiamo il immagini di gemelli virtuali, li abbiamo passati Programmi di riconoscimento facciale, abbiamo studiato tutto materiale genetico [el genoma, su perfil epigenético y su microbioma] e abbiamo visto che la somiglianza tra questi doppi è dovuta al fatto che condividere parti del DNA”, spiega a EL PERIÓDICO il capo di questa indagine, il dott. Manuel Esteller, direttore del Josep Carreres Leukemia Research Institute (IJC), professore di ricerca ICREA e professore presso l’UB.

Secondo Esteller, l’aspetto dei doppi di una persona come se fossero fotocopie è stato centro di attenzione nelle arti e nella cultura popolare, ma non era mai stato avvicinato prima dal punto di vista scientifico. Per questa ricerca, esso raccolto lo stesso materiale biologico da questi individui estremamente simile per vedere se ci fosse una “ragione oggettiva” per questa somiglianza. Scoperti programmi di riconoscimento facciale coppie di individui “quasi indistinguibili tra loro”. “E abbiamo visto che i doppi umani condividono simili variazioni nel tuo DNA, in particolare in relazione ai geni coinvolti nella formazione di bocca, naso, occhi, mento e fronte”, aggiunge Esteller.

Migliaia di milioni

E perché questo? Secondo il ricercatore, dal momento che la popolazione umana è attualmente 7,9 miliardi di persone, “È sempre più probabile che queste ripetizioni. “Un altro punto interessante è che, tra queste persone che si somigliano così tanto, abbiamo fatto un questionario molto lungo e abbiamo visto che si somigliano al di là del viso, cioè che altri aspetti fisici simili, come l’altezza e il peso, e comportamento. Ad esempio, indipendentemente dal fatto che siano dipendenti dal tabacco o meno, hanno un QI simile”, afferma Esteller.

Questo studio apre le porte a molti linee di indagine, di cui Esteller ne evidenzia due. Da un lato, fornisce le basi affinché, sulla base dell’analisi dell’immagine e della forma del viso, diagnosticare malattie genetiche, come l’Alzheimer o il diabete. “Potremmo prevedere chi ha maggiori probabilità di sviluppare queste malattie e superare noi stessi”, afferma. D’altra parte, la ricerca serve anche come base per nuove tecniche di medicina legale, poiché consente, da un campione di DNA sconosciuto, di ricostruire il volto della persona a cui appartiene questo materiale genetico. “Puoi aiutare nelle indagini di persone scomparse o per risolvere reati”, conclude Esteller.