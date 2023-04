Abbiamo trovato il prodotto IKEA perfetto per arredare il terrazzo!

IKEA è un marchio imprescindibile per la decorazione d’interni ed esterni. I suoi prodotti di alta qualità a prezzi convenienti conquistano la maggior parte dei francesi. L’azienda svedese svela un oggetto essenziale per la terrazza.

Scopri il prodotto ideale per la tua terrazza da IKEA

IKEA è uno dei marchi preferiti dai francesi per la decorazione. Infatti, l’azienda offre prodotti di alta qualità a prezzi imbattibili. Per arredare la tua terrazza, IKEA presenta una vasta selezione di oggetti decorativi. Il marchio ha pensato a tutto per l’estate. Ci siamo innamorati di questa magnifica pergola HIMMELSÖ per proteggersi dal sole, dal vento o anche dalla pioggia! Come ottenerla? Visita il sito di IKEA o recati in negozio.

Come proteggere la tua terrazza dal sole?

Per proteggerti dal sole, basta coprire la terrazza. Puoi utilizzare il tradizionale ombrellone per ripararti dai raggi del sole. Per coprire l’intera area esterna, utilizza una pergola. Sia in legno che in metallo, ti proteggerà e decorerà la tua terrazza durante l’estate. Infine, puoi costruire la tua propria vela da ombra, o procurartene una in negozio.

Come arredare la tua terrazza?

La decorazione della terrazza è altrettanto importante quanto quella del soggiorno. Durante l’estate, si gode ancora di più di questo spazio, per rilassarsi al sole. Per arredare il tuo esterno, scegli prima di tutto uno stile. Decorazione bohème, cocooning, scandinava o campagna chic, esiste una miriade di scelte! Non esitare ad aggiungere delle piante alla tua terrazza per renderla più verde. Scegli ad esempio piante rampicanti come l’edera, le clematidi, le glicine… Il tocco in più? Ti proteggeranno dalla vista dei vicini!