Abbiamo trovato da Primark il pacchetto di sandali piatti più belli di quest’estate: costano 11 euro.

Se c’è una cosa che ha l’estate è che ci sono scarpe che sono sempre di moda. Abbiamo visto il pack di sandali piatti più belli e sono da Primark. Sono di diversi colori e senza tacco per farti sentire sempre più comoda. Quanto costano e quali caratteristiche hanno?

Il pack di sandali piatti

Sono le ciabatte di base e indispensabili per le giornate di sole. Hanno un design originale che si distingue per i suoi diversi colori, essendo una scarpa che si distingue per le sue diverse tonalità da abbinare a tutto ciò che vuoi in termini di abbigliamento.

La fortuna di questi sandali piatti è che puoi scegliere tra diversi modelli e sono davvero economici.

Da Primark non ci sorprende nulla perché la quantità di abbigliamento e accessori offerti è sempre al top e a un prezzo molto conveniente.

Sai che non c’è un sito web ma puoi avere i tuoi accessori preferiti se vai a fare acquisti nel negozio fisico. Il sito web serve solo per vedere l’abbigliamento disponibile, prendere nota di esso e allo stesso tempo vedere la disponibilità dei sandali nei vari negozi. In questo modo non vai invano quando decidi di andare nel negozio fisico.

In tre colori diversi

Questo sandalo piatto è già il must dell’estate e l’indumento che spopola da Primark e la cosa migliore è che puoi comprarlo in tre colori diversi.

Da un lato, abbiamo il colore naturale o beige che andrà bene ovunque tu vada perché li indossi con il costume da bagno o con i pantaloncini. Il colore verde acqua è uno dei più di successo in questa stagione, perfetto per la piscina o la spiaggia e anche per una varietà di feste.

Mentre c’è il multicolore che combina una varietà di colori per darti diversità in un unico sandalo.

È di paglia e ha delle frange, quindi non può essere più originale per questa stagione e quella successiva.

Dove si compra

Come sai, il sito web di Primark, per il momento, è solo un semplice catalogo, ma speriamo che presto si possa acquistare da esso. Per questo devi recarti nel negozio fisico per avere questi sandali piatti.

In tutte e tre le tonalità, il prezzo è solo di 11 euro. Le taglie vanno dalla 36 alla 41, quindi puoi già scegliere la tua e andare direttamente al negozio. Sicuramente cadrà una maglietta e un altro accessorio.

