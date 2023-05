Abbiamo selezionato i 5 abiti bianchi di Zara che sono un vero sogno: li vorrai tutti.

In sua nuova collezione per l’estate, Zara ha diversi meravigliosi abiti bianchi. Questa stagione si indossa il total white look, quindi osa combinare questi abiti con sandali bianchi per vestirti come una vera esperta di moda.

Abiti bianchi di Zara per l’estate

Un abito lungo con collo rotondo e maniche senza spalline di colore bianco. Con tasche laterali e cintura dello stesso tessuto con bottoni a pressione, ha un orlo asimmetrico rifinito con cuciture. 49,95€.

Un abito stile caftano realizzato in tessuto con miscela di viscosa e lino. Con scollo a V e maniche corte, è ideale per un look da spiaggia con sandali in rafia e una borsa a sacchetto. 39,95€.

Il tessuto plissettato è di tendenza questa stagione, quindi questo abito della nuova collezione di Zara è ideale per essere alla moda. Di lunghezza midi e con colletto a revers con scollo a V incrociato e maniche corte, ha un dettaglio di cintura tono su tono con fibbia. 49,95€.

Questo è uno dei vestiti bianchi di Zara più belli per i mesi caldi. Con scollatura dritta e dettaglio di perline e ricami combinati a contrasto, ha spalline sottili con laccetto sulla schiena. Un vestito molto comodo ed elegante, da abbinare con zeppe in corda. 39,95€.

Il fiore all’occhiello di Inditex ha anche nella sua collezione questo mini abito drappeggiato. Con scollo dritto e arricciature laterali, è ideale per un’occasione speciale con sandali con tacco. 27,95€.

Un abito lungo con scollo asimmetrico e spalline. La caratteristica principale di questo capo è il dettaglio dell’apertura sul petto.

