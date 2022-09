“Abbiamo meno cancro al colon rispetto ai paesi nordici grazie alla dieta mediterranea”

A metà del mese si è tenuto a Parigi il congresso annuale della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO), dove sono stati presentati gli ultimi progressi nel campo del cancro. Una delle presenze più importanti è stata quella di Giuseppe Tabernero (Barcellona, ​​1963), che ha presieduto l’ESMO dal 2018 al 2019.

Oste, oltre ad essere uno degli oncologi più importanti a livello europeo, È a capo del Servizio di oncologia medica presso l’ospedale Vall d’Hebron (Barcellona), direttore dell’Istituto di oncologia Vall d’Hebron (VHIO) e fondatore e direttore medico dell’Istituto di oncologia di Barcellona (IOB). Esperto in cancro colorettale, parla con EL PERIÓDICO del tumore più comune in Europa.

Dici che non importa quanto bene sia fatto, il cancro al colon lo è associato all’invecchiamento.

I tumori solidi, a differenza di quelli ematologici, sono prodotti da molteplici alterazioni genetiche. Pertanto, quei tumori che compaiono a causa di molteplici alterazioni genetiche hanno bisogno di tempo perché tutte queste alterazioni si verifichino, poiché non si verificano tutte in una volta. E questo è ciò che accade con il cancro al colon. Il colon è un viscere che soffre di molta usura continua perché tutte le feci lo attraversano, tutto ciò che mangiamo -il buono e il cattivo-.

E questo provoca il cancro?

Allo stesso tempo, anche il colon si rigenera molto. Il corpo stesso ripara le cellule che presentano alterazioni. Ma a volte questi meccanismi [de corrección] falliscono. E, naturalmente, più passa il tempo, più la persona invecchia, più è probabile che alcuni meccanismi di riparazione non vadano bene e si accumulino alterazioni genetiche che alla fine portano alla produzione di polipi.

Un polipo indica già un’alterazione genetica?

Sì. Quando c’è un polipo, c’è già qualche alterazione genetica che fa crescere le cellule più del necessario. I polipi, normalmente, fino a diventare maligni, sono cellule che consideriamo benigne, ma che crescono più del necessario. Ma se si accumulano più errori genetici, si può formare un tumore. Ecco perché è una malattia legata soprattutto all’età.

Qual è l’età media di esordio?

67 anni. Sì, è vero che c’è una percentuale di malati di cancro al colon che hanno qualche alterazione ereditaria, cioè qualche gene che hanno ereditato alterato, e questo li pone un po’ più in prima linea nella razza. Ecco perché stiamo vedendo sempre più tumori del cancro del colon diagnosticati nelle persone più giovani, di età inferiore ai 50 anni. Se preso all’inizio – negli stadi uno o due – il cancro del colon ha un tasso di sopravvivenza del 90%. Nella fase tre, tra il 60% e il 70%. E, quando metastatizza, la sopravvivenza non raggiunge il 20% in cinque anni.

Quali fattori di rischio influenzano questo tumore?

Ad esempio, la dieta. I paesi africani hanno una minore incidenza di cancro al colon perché generalmente mangiano più fibre di noi. Siamo in una posizione intermedia tra i paesi nordici e gli Stati Uniti -dove l’incidenza del cancro al colon è molto alta- e i paesi africani -dove è più bassa-. La dieta mediterranea ci protegge in questo senso ma, se la perdiamo, avremo più cancro al colon.

Qual è l’incidenza?

In Europa è il tumore più frequente, poiché colpisce sia uomini che donne. Il cancro al seno è più comune nelle donne. Negli uomini, cancro alla prostata e ai polmoni. Ma, se prendiamo in considerazione uomini e donne, il più frequente è il cancro al colon.

L’intestino irritabile può portare al cancro?

Colon irritabile certamente no. Malattie infiammatorie intestinali, come la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. Come mai? Perché sono malattie che producono infiammazione cronica e questo ha un rischio maggiore di produrre il cancro. La dieta che favorisce il cancro al colon è povera di fibre e ricca di grassi. Ecco perché dovremmo mangiare carne rossa solo una o due volte alla settimana, perché la carne rossa – un controfiletto, per esempio -, a differenza della carne bianca, ha grasso all’interno della fibra. Nella carne bianca, che è principalmente pollame, il grasso è sempre al di fuori della fibra. Nella carne rossa, invece, il grasso è all’interno della fibra. Quindi, anche se rimuovi il grasso dall’esterno, la fibra è ancora lì.

“Il colon irritabile non porta al cancro. Malattie infiammatorie intestinali, come la colite ulcerosa e il morbo di Crohn, possono causarlo”

Quali sono i principali progressi nel cancro del colon?

Un sacco di. È uno dei tumori di cui si conoscono meglio le alterazioni genetiche. Come mai? Primo, perché ci sono modelli animali. Secondo, perché possiamo fare colonscopie. Sappiamo che il polipo è un’entità premaligna che può degenerare e le colonscopie ci aiutano a rilevare questi polipi. In altri tumori, come il cancro al seno, ad esempio, non possiamo rilevare entità premaligne. Ciò che ha guadagnato molto dal cancro al seno è la diagnosi precoce grazie a mammografie e risonanza magnetica.

E per il cancro al colon c’è il test del sangue occulto nelle feci.

Sì, con questo facciamo prevenzione e diagnosi precoce. Viene offerto alla popolazione tra i 50 ei 70 anni, che è la fascia di età in cui si diagnostica più frequentemente il cancro del colon. Si chiamano proiezioni. Ora si discute se abbassare l’età a 45 o 40 anni, e finirà per essere fatto, prima a 45 e poi a 40.

Cosa succede quando l’esame del sangue delle feci è positivo?

Al paziente viene somministrata una colonscopia, che ci consente di diagnosticare tumori più piccoli o persino polipi. Ogni volta eseguiamo tecniche chirurgiche meno aggressive. E, inoltre, ci sono stati molti progressi nella sottoclassificazione della malattia. 15 anni fa abbiamo parlato di cancro al colon; oggi si parla di un massimo di 10 diversi sottotipi. E ci sono sempre più trattamenti personalizzati, terapie mirate, basate sulle alterazioni genetiche che ogni tumore ha.

“Ogni volta eseguiamo tecniche chirurgiche meno aggressive. Inoltre, ci sono stati molti progressi nella sottoclassificazione della malattia”

In che modo la pandemia ha influenzato il rilevamento di questo tumore?

Lo screening del cancro del colon è stato paralizzato da marzo a giugno o luglio 2020. Ciò significava che in generale è stato diagnosticato quasi il 12% in meno di tumori, ma questo è già stato recuperato. Ma oltre a questi screening, che diagnosticano i tumori del silenzio, è molto importante che la popolazione tenga presente che in caso di perdita di sangue della durata di 15 giorni, perdita di peso senza una causa affiliata o sintomi di affaticamento, dovrebbe consultare un medico . La popolazione non deve abbassare la guardia perché quello che abbiamo visto tra il 2020 e il 2021 è che i tumori venivano diagnosticati più avanzati perché le persone si consultavano meno, perché l’accesso al sistema era minore e c’era paura.