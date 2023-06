Abbiamo acquistato la gonna-paréo di Lefties che valorizza la figura e costa solo 12 euro

Ci sono capi estivi alla moda che adoriamo. È il caso della gonna-pareo di Lefties che fa corpo. In generale, vedrai che è un capo top e che è associato alla piscina e alla spiaggia. Ma puoi sfoggiarla anche in eventi informali o formali grazie ad una interessante proposta della collezione di Lefties. Parliamo di questa gonna in denim leggero, una delle migliori alternative per le tue uscite in giornate o notti calde.

Questa opzione si distingue per i suoi vari dettagli come il suo fiocco laterale che consente di fissarla facilmente per adattarsi alla silhouette del tuo corpo. È realizzata in un tessuto misto di lino molto comodo, quindi potrai indossarla per ore senza sentirne il fastidio.

Com’è la gonna-pareo di Lefties che fa corpo

Due colori molto trendy

La gonna pareo in denim leggero di Lefties si distingue anche per la scelta di due tonalità che saranno di tendenza queste settimane. Indipendentemente da quale scegli, sabbia o indaco, avrai la certezza che è uno dei colori di moda.

Mentre che con la sabbia passerai inosservata, con l’indaco attirerai l’attenzione di chi ti circonda. Puoi indossarle entrambe con espadrillas, sandali piatti e persino con scarpe con il tacco se lo desideri.

Materiali di composizione

Questo prodotto è realizzato con una miscela unica di viscosa al 52% e lino al 48%, che lo rende piacevole sulla pelle e facile da curare. E vai così completamente fresca per l’estate.

Puoi lavarlo a mano a una temperatura massima di 30° C e stirarlo a una temperatura massima di 110° C. Per conservarlo, si consiglia di non applicare la candeggina né un agente sbiancante; non lavarlo a secco o usare l’asciugatrice perché questi processi lo rovinerebbero.

Prezzo e taglie

Il prezzo dell’articolo in questione è di solo 12,99 euro, un investimento minimo considerando la qualità di questa gonna che ti starà benissimo. Quando vai a comprarla, devi selezionare una delle numerose taglie disponibili che vanno dalla 34 alla 46. In questo modo hai varietà e metti quella che ti sta meglio.

Presumibilmente, se non sei sicura, dai un’occhiata alla guida delle taglie sul loro sito web per non sbagliare nella scelta.

Sai che puoi acquistare questa gonna in entrambi i colori sul sito web di Lefties ma anche nel negozio fisico. E per farlo devi solo guardare attentamente se è disponibile come specificato online.

4.1/5 - (7 votes)