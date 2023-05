Abbiamo acquistato il vestito più bello che vedrai mai e si trova solo da Springfield.

Il crochet è un’ottima idea per le donne che cercano indumenti confortevoli e lusinghieri per i loro stili boho. Se stai sperimentando questi look bohemien ma alla moda, scegliamo il vestito più bello. È di Springfield e ti piacerà.

La chiave di queste opzioni è che partono dai classici di alcune decadi fa ma li aggiornano agli outfit moderni. Combinando il meglio di questi mondi opposti, ecco un’alternativa che ti accompagnerà ovunque tu vada in estate.

Tendenza: scegliamo il vestito più bello

Questo prodotto è in offerta. Il prezzo originale è di 39,99 euro, ma se ti affretti potrai risparmiare 10 euro in totale. Per un periodo limitato è possibile acquistarlo per 29,99 euro, uno sconto del 25% del costo iniziale e che si apprezza in questi tempi.

Al momento dell’acquisto, ricorda di selezionare una taglia tra le tre disponibili che vanno dalla S alla L.

Realizzato con materiali di prima qualità

Questo vestito a spalline con scollo a V, con corpo di crochet con dettagli traforati e con gonna con stampa mista è realizzato con materiali di prima qualità del mercato. Tra questi viscosa e cotone, quindi può essere lavato in lavatrice fino a 30° C.

Dopo averlo lavato, non avrai problemi a asciugarlo in asciugatrice o a stirarlo. Quindi risparmierai tempo e non solo denaro.

Spedizioni e resi

Le spedizioni presso i negozi di Springfield sono totalmente gratuite e solitamente impiegano tre-cinque giorni lavorativi per arrivare ai negozi. Se non sei soddisfatta dell’articolo, hai un mese di tempo per effettuare il reso tramite uno dei due metodi disponibili, restituendolo in uno dei negozi del marchio o chiedendo che lo ritirino a casa tua.

Combinazioni possibili

Uno dei vantaggi di questi vestiti è che sono freschi e leggeri e si abbinano perfettamente a molti altri capi.

È il caso delle espadrillas che permettono di slanciare la figura, oltre alle sandali di vari colori, con zeppa o piatti e sempre stupendi.

Inoltre hai il vestito per molte occasioni e molte stagioni. È ideale per feste, passeggiate, andare in spiaggia in estate e anche in quelle notti estive in cui sicuramente lo sfoggerai in modo speciale.

Segui tutte le istruzioni sul sito web e acquista il vestito prima che non sia più disponibile in negozio.

4.7/5 - (4 votes)