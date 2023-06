A volte le nostre conquiste con i sandali con il tacco basso che si abbinano perfettamente ai jeans.

Il tessuto denim è una delle tendenze più virali della stagione, quindi è il momento di tirare fuori tutti i jeans che abbiamo nell’armadio e sfoggiarli con stile come vere esperte di moda. Parfois, nella sua nuova collezione per l’estate, ci presenta dei sandali con tacco basso che si abbinano perfettamente ai jeans e a una blusa o una camicia. Possiamo anche abbinarli a un vestito bianco dallo stile boho o a un completo giacca e pantaloni.

I nuovi sandali con tacco di Parfois

Abbiamo una relazione di amore-odio molto peculiare con i sandali con tacco. Da un lato, adoriamo quanto ci fanno sentire bene perché affinano e allungano visivamente le gambe. Ma, d’altra parte, non ci offrono il comfort che desideriamo nei nostri look quotidiani, quindi li riserviamo per occasioni speciali.

Ma con i nuovi sandali di Parfois non dovremo più scegliere tra eleganza e comodità, quindi hanno tutte le caratteristiche per diventare le nostre scarpe preferite durante i mesi caldi. Sono comodi come dei sandali piatti grazie al tacco basso e largo, il che ci sembra meraviglioso perché potremo indossarli tutti i giorni senza preoccuparci del dolore ai piedi.

Inoltre, hanno cinturino anteriore e chiusura con fibbia alla caviglia, quindi il piede rimane ben fissato e non “balla” quando camminiamo. Quindi, a livello funzionale, sono dei sandali che hanno tutte le caratteristiche che richiediamo alle scarpe per far parte del nostro guardaroba.

Per quanto riguarda il design, sono sandali marroni con il tacco effetto legno che elevano qualsiasi look al massimo livello e si abbinano bene con tutto. Seguendo la tendenza del tessuto denim, possiamo abbinarli a dei jeans e una blusa o una camicia con qualche dettaglio speciale, come un ricamo sullo scollo o una manica svasata.

Possiamo anche puntare su un vestito bianco, un capo indispensabile nei mesi estivi. Un vestito lungo in denim con dettaglio di volant sul fondo è favoloso per questa stagione dell’anno. Abbinato ai sandali di Parfois avremo il look perfetto per goderci i momenti all’aperto.

I sandali con tacco basso sono disponibili nel negozio online a un ottimo prezzo, 29,99 euro, dalla taglia 36 alla 41. Alcune taglie sono già esaurite, quindi, affrettati se non vuoi rimanere senza di loro!

