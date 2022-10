A un uomo viene negata una birra per inadempienza e torna al bar con una motosega per vendicarsi

Aveva il costume di non pagare il bevande e, inoltre, il suo comportamento Non era esattamente esemplare. Ecco perché lui barra della torre di guardia del comune di Marinoin Pontevedra, ha posto il veto all’ingresso di quest’uomo. Tuttavia, l’individuo è apparso nella struttura lo scorso lunedì sera disposto a farlo salda i tuoi debiti. Neanche lui doveva molto, giusto 15 euro. Una volta pagato, ha chiesto a birra. Tuttavia, il cameriere non voleva servirglielo perché sapeva che avrebbe dovuto trascriverlo di nuovo nel suo account privato. Al cliente non piacque e se ne andò. Ma è tornato: con a motosega vendicare.

Marín è un comune di 25.000 abitanti situato sulle rive dell’estuario di Pontevedra. In Google compaiono una trentina di bar e ristoranti, e l’Atalaya è di fronte al Parco dell’Eguren. Si distingue per i suoi panini e churros. Entra in tutta l’offerta del paese, l’uomo aveva una predilezione per quel bar.

Alcuni clienti hanno cercato di scappare dalla finestra

a nessuno piace essere persona non grata’, essere cacciati da un posto non dovrebbe essere un piatto di buon gusto. e meno per inadempiente. Secondo i media locali, tutto è iniziato pochi giorni prima. Il presunto aggressore si è recato al bar in evidente intossicato e ha lasciato diversi drink senza pagare.

I proprietari dei locali hanno deciso di farlo vietargli di entrare e gli raccomandarono che non vi tornasse, almeno per alcuni giorni. Lo ha fatto per 48 ore. Quindi quello che sarebbe potuto rimanere un semplice combattere ha lasciato sua madre. L’uomo ha girato in mano la motosega, l’ha acceso e ha minacciato il cameriere e i clienti lì presenti.

Il titolare del bar ha spiegato a ‘El Diario de Pontevedra’ che l’individuo “seminato panico” nei locali e che alcuni clienti hanno cercato di fuggire attraverso il finestra. Fortunatamente, il recitazione veloce di uno dei clienti abituali, che conosceva anche lui l’uomo, ha evitato un grande spavento annegando la motosega.

Crimine di minaccia lieve

Il presunto aggressore se ne è andato e il barista ha chiuso in anticipo il bar. La Polizia Nazionale ha già identificato l’uomo e sta indagando sull’evento per un presunto reato di lievi minacce. Lo stabilimento, da parte sua, non ha presentato alcuna denuncia. Inoltre, è stato preso con umorismocome mostrato in un post sulla sua pagina Facebook.