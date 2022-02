A Sabadell arriva il momento della verità: i livelli pre-pandemici e gli alti livelli del 2019

Dei sette valori che salgono di più sull’Ibex 35, cinque sono banche. E il motivo del buon andamento del settore, che lo è anche a livello europeo nel suo complesso, è dovuto principalmente alle previsioni di rialzi del prezzo del denaro nei prossimi mesi.

Analisi tecnica RESISTENZA ALLA ROTTURA S1 0,7434 S2 0,6086 R1 0,8734 R2 1.0616 Breve termine Medio termine Lungo termine

A fine gennaio abbiamo avvertito della possibilità che i titoli Sabadell fossero formare un triangolo simmetrico (massimi inferiori e minimi superiori) di implicazioni rialziste per il prezzo. Il fatto è che ha perforato la parte superiore del triangolo e in sole quattro sessioni aumenta del 20%. Questo ti mette alle porte dell’importante resistenza conferita da i massimi pre-pandemia a 0,8734 euro (18 febbraio 2020) e oltre, anche, i massimi del 2019 a 1,0616 euro. In basso, lato supporto, il più immediato si trova ai massimi del 2021, prima resistenza, a 0,7434 euro.

È evidente che c’è una netta rotazione dalle aziende tecnologiche e ‘crescita’ verso le ‘valore‘ per così dire. Ma la domanda da un milione di dollari è: quanto durerà?