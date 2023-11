A Mango le mancano le giacche da aviatore per donne.

Mango sta esaurendo gli aviatori per donne, un’ottima opzione per proteggerci durante i giorni più freddi dell’autunno e dell’inverno. Potrai ottenere un tipo di capo che impressiona a prima vista e con il quale sicuramente ti sentirai a tuo agio in tutti i sensi. Questa stagione, senza dubbio, sono uno dei capi che vedremo di più per le strade e non è sorprendente date le qualità di questo tipo di pezzi. Sfida uno dei giubbotti virali del momento di Mango.

Gli aviatori per donne di Mango si esauriscono

Quello stile che qualche anno fa era di tendenza, in parte grazie a quei film in cui potevamo vedere militari, tipo Top Gun. I colpevoli del fatto che i bomber, ma anche gli aviatori, siano usciti dalle basi militari per arrivare per le strade e diventare una delle tendenze del momento.

Otteneremo un tipo di giacca che è diventata virale questa stagione. La realtà è che ci arrendiamo allo stile, ma anche alle caratteristiche di questo tipo di capo che è diventato uno dei più desiderati del momento. Possiamo ottenere uno stile molto attuale con un pezzo che sembra vintage.

Dagli anni ’90 meravigliosi tornano gli aviatori. Un’ottima opzione se vogliamo avere una giacca che si abbina a tutto ed è molto calda. Mango ha le più belle, dato che si tratta di un tipo di capo che offre piena libertà e uno stile che impressiona.

Sono foderate all’interno, quindi sono una delle giacche più calde che esistono. Questo tipo di capo ha raggiunto l’apice in parte grazie a queste qualità che lo hanno reso uno dei più desiderati. Ogni dettaglio, anche la fodera, è stato appositamente progettato per avere successo.

Come indica la descrizione di questo prodotto: “Effetto pelle. Design a doppio volto. Design corto. Colletto a camicia. Manica lunga. Due tasche laterali. Chiusura con cerniera sul davanti.” Quindi ogni dettaglio conta per una giacca che sembra essere stata progettata per uscire dalla caserma e invadere le strade. Acquistala per soli 75 euro, è disponibile dalla taglia XXS alla XXL.

