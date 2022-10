A cosa servono e cosa fanno contro le radiazioni nucleari?

Dal bombardamento russo ha provocato un incendio negli edifici nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande d’Europa, sulle rive del fiume Dnepr, i timori di un conflitto di guerra in cui vengono utilizzate armi nucleari o alle conseguenze di attacchi alle centrali nucleari.

Tutto ciò ha suscitato l’interesse per i farmaci in grado di prevenire gli effetti di questa possibile radiazione nucleare, dal momento che il ioduro di potassio è un sale di iodio stabile (non radioattivo) che può aiutare a prevenire l’assorbimento della tiroide iodio radioattivo, quindi, protegge la tiroide dai danni causati dalle radiazioni. La tiroide è la parte del corpo più sensibile allo iodio radioattivo.

Questa situazione, insieme alla decisione del presidente russo, Vladimir Putindi mettere in allerta le forze di deterrenza nucleare, ne ha provocate diverse paesi europeiprincipalmente in quelli più vicino all’Ucraina come la Repubblica Ceca, la Bulgaria o la Poloniala popolazione ha reagito in modo eccessivo con il acquisto all’ingrosso di pillole di iodio. Finlandia In questi giorni ha chiesto alla sua popolazione sotto i 40 anni di acquistare compresse di ioduro di potassio come misura preventiva in caso di rischio di radiazioni nucleari.

Come spiegato Ivan Spadaresponsabile dell’Area Informazioni sui Farmaci del Consiglio Generale dei Collegi Ufficiali dei Farmacisti (CGCOF)queste pillole sono usate in caso di emergenza nucleare per bloccare la tiroide, in modo che non possa assorbire lo iodio radioattivo che viene rilasciato. “Sono somministrate dosi massicce di iodio normale in modo che la tiroide sia riempita e non sia consentito l’ingresso di sostanze radioattive”, spiega in dettaglio.

Tuttavia, i medicinali che contengono ioduro di potassio e sono disponibili in farmacia su prescrizione medica sono lontani da queste pillole: Sono destinati al trattamento di persone che necessitano di un apporto di iodio, come nei casi di ipotiroidismo.

“Ne hanno uno dose da 0,1 a 0,3 milligrammi, una quantità minima. Il le pillole di iodio, invece, hanno una dose di 130 milligrammi. sarebbe necessario da 400 a 1.300 compresse per raggiungere la dose delle compresse“, ha riassunto l’esperto.

Espada avverte che l’assunzione di queste dosi di farmaci con ioduro di potassio può essere molto controproducente: “Lo iodio è una sostanza di cui l’organismo ha bisogno in quantità molto piccola. Dare una dose così alta può portare a intossicazione, che può avere un effetto sulla tiroide e bloccarla. Assumere questa dose per un giorno non passerà nulla, ma il problema sono le dosi massicce”.

Piano del governo in caso di attacco

Dal CGCOF ricordano che ci sono piani di emergenza del governo nel caso sia necessario distribuire queste pillole di iodio a causa dell’allerta nucleare. In altre parole, lo iodio in grandi dosi viene distribuito tra la popolazione in caso di incidenti o esplosioni nucleari per soddisfare il fabbisogno di questo elemento di cui è dotata la tiroide, che così non potrà più assimilare lo iodio radioattivo e quindi evitare il rischio di sviluppare il cancro. Normalmente, questi tipi di prodotti sono stoccati nel Centro di farmacia militare di difesacon sede a Colmenar Viejo (Madrid).

Per questo motivo, gli esperti non vedono alcun senso nel cercare di raggiungere le dosi utili in un modo particolare, tra l’altro, a causa dell’alto costo economico che avrebbe per il cittadino.