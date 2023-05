A 10 euro: Ikea fa una grande offerta e regala questo mobile per il bagno.

Il bagno è una delle stanze più importanti della casa, quella in cui svolgiamo le nostre routine quotidiane di igiene e bellezza, tra le altre cose, quindi dobbiamo sempre averlo attrezzato e in perfette condizioni per sfruttarlo al massimo. Oggi ti mostriamo un mobilio per il bagno Ikea che ha scatenato una completa follia per ottenerlo poiché costa meno di 10 euro e ti darà un servizio fantastico, oltre a dare un tocco decorativo al bagno che sarà molto interessante.

Ikea offre nel suo ampio catalogo una grande varietà di mobili per il bagno, oltre a tessili, accessori e tutto il necessario per non farti mancare nulla ed avere sempre tutto attrezzatissimo. Il negozio svedese ha successo in numerosi paesi, tra cui la Italia, dove è leader in un settore molto competitivo grazie ad una proposta di qualità a prezzi bassi che conquista il pubblico.

La scaffalatura per bagno di Ikea che è a prezzo stracciato

Si tratta della Scaffalatura VESKEN, un mobile per il bagno funzionale e molto decorativo che ti servirà per avere in bagno e organizzare i tuoi prodotti di igiene, tra gli altri. Attualmente ha un prezzo di soli 9,99€, un affare che fa sì che senza dubbio valga la pena l’investimento, poiché è un mobile così versatile che se smetti di utilizzarlo in bagno potrai sfruttarlo in cucina o in un’altra stanza.

Questa fantastica scaffalatura per bagno di Ikea è ideale per bagni piccoli, poiché ti permetterà di sfruttare lo spazio disponibile guadagnando una zona di archiviazione molto interessante. Il suo montaggio è così semplice che potrai farlo solo agganciando gli elementi tra di loro, senza utilizzare attrezzi. Ha 4 ripiani su cui potrai posizionare una grande varietà di elementi, con bordi alti in modo che i barattoli non cadano se ne metti alcuni.

Progettato da David Wahl in esclusiva per il negozio svedese, ha una larghezza di 36,7 cm, una profondità di 23,3 cm e un’altezza di 100,6 cm, con una distanza tra ripiani di 30 cm e un peso massimo di 4 kg per ogni ripiano. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, è tutto in plastica di polipropilene (20% riciclato come minimo).

Per mantenere questa scaffalatura per bagno di Ikea sempre nelle migliori condizioni, è consigliabile pulirla con un panno morbido inumidito in acqua e un detergente delicato non abrasivo, e poi asciugare con un panno asciutto.