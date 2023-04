9 prodotti IKEA da acquistare per guadagnare spazio nella VAN!

Con l’arrivo della bella stagione e delle vacanze, tutti vogliono evadere dalla routine quotidiana. Se si ha la fortuna di possedere un van per esplorare paesaggi unici, è importante organizzarlo e sistemarlo bene per viaggiare in pieno comfort. Infatti, la sua ridotta superficie ci spinge a essere creativi e trovare soluzioni di archiviazione sempre più intelligenti.

Van: come organizzare gli spazi con i mobili IKEA

Per avere tutto a portata di mano e non perdere più tempo a cercare gli utensili da cucina, i vestiti o i libri nel van, è necessario pensare a opzioni di archiviazione adatte. IKEA ha pensato a tutto e propone diverse soluzioni per ottimizzare gli spazi all’interno del van. Tra queste:

Il modulo METOD

METOD Il divisorio per cassetti UPPDATERA

per cassetti UPPDATERA Le scatole VARIERA

VARIERA L’organizzatore NOJIG