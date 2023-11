9 nuove decorazioni Ikea per l’autunno 2023

Ikea ha presentato queste 9 nuove decorazioni per l’autunno. Prodotti perfetti per la vostra casa in questa stagione.

Avete bisogno di nuove decorazioni per la vostra casa? Se la risposta è sì, siete fortunati perché Ikea ha appena presentato questi nuovi prodotti per completare le vostre decorazioni. Scoprite queste 9 decorazioni di tendenza che il marchio ha messo in vendita!

Nuove decorazioni da Ikea

Come di consueto, Ikea rinnova i suoi cataloghi nel corso dell’anno per adattarsi alle stagioni e ai momenti di festa dell’anno. Diversi mesi fa, ad esempio, il marchio aveva supportato i suoi clienti durante la stagione estiva proponendo loro diverse collezioni. Un’iniziativa che prosegue anche nella stagione autunnale.

I 9 migliori prodotti nuovi e relativi prezzi

Nello scorso mese di ottobre sono arrivate le nuove collezioni Ikea. Il marchio ha rilasciato 9 nuovi prodotti in particolare, che sono molto popolari per questo autunno 2022.

Iniziamo con un tappeto multicolore, il primo accessorio decorativo lanciato da Ikea. Misura 133×195 cm e costa €49,99. Poi, abbiamo una poltrona nera molto elegante e di classe: il marchio l’ha messa in vendita a €99. Poi c’è il cuscino a fantasia che è in vendita a soli €4,99. Sì, l’azienda è in grado di rendere felici i clienti con le sue offerte più che convenienti.

Ikea propone anche un copricuscino con motivi floreali che costa €12,99. Poi potete trovare un copripiumino con federa da Ikea; con il suo tessuto a stampa animalier, i vostri bambini saranno sicuramente felici. Questo articolo ha un prezzo di €24,99. Per un’illuminazione perfetta della stanza, l’azienda propone anche una lampada in ceramica di colore bianco. Questo viene venduto a meno di €50.

Ikea vi sorprenderà ancora con delle candele profumate che sono in commercio a soli €3,99. Il marchio ha anche presentato la vetrinetta rossa HEMNES, molto pratica per riporre le stoviglie. Infine, il marchio propone la sedia rossa PINNTORP, che ha già riscosso un enorme successo di vendite. Al prezzo di soli €59, questo mobile darà un tocco di colore alla vostra cucina.

