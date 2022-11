9 ispirazioni per creare un elegante angolo lavanderia in casa!

La lavanderia ha la sua legittimità nella nostra casa. Questo spazio ci permette di dedicarci al bucato, senza che il resto della casa ne risenta. Niente più assi da stiro in giro per il soggiorno. Non è più possibile stendere la biancheria in camera da letto per mancanza di spazio. L’idea di una lavanderia? Riunire tutti questi elementi in un unico spazio, con l’obiettivo di non dimenticare l’arredamento.

Come creare una lavanderia in casa?

Se non siete abbastanza fortunati da avere una stanza interamente dedicata a cura della biancheria, è possibilecreare una zona lavanderia a casa. Infatti, grazie ad alcuni divisori, magazzini e mobili, è possibile creare un piccola zona lavanderia nel vostro soggiorno, il tuo cucina o il vostro bagnose è sufficientemente spazioso. Non esitate a creare un lavanderia nel vostro garage o in spazio inutilizzato in soffitta.

Come avere una lavanderia pratica e funzionale?

Spesso, il lavanderia è allestito in uno spazio ridotto. E alla luce della apparecchi e mobili È importante che sia il più semplice possibile. pratico e funzionale. A tal fine, considerare impilare la lavatrice e l’asciugatrice per evitare per non ingombrare troppo la stanza, e di optare per mobili intelligenti due-in-uno, come ad esempio un asse da stiro pieghevole.

Una lavanderia elegante: i nostri consigli per un arredamento di successo

Una volta che si è allestire la lavanderia È tempo di decorarlo. Prima di tutto pensate al stile che si vuole dare: bohémien, country-chic o ancora Scandinavo, la scelta è vasta! Se il vostro lavanderia è integrato nel cucina, il bagno o il mostra, Considerate la possibilità di separare lo spazio con una copertura in vetro o con un pratico elemento d’arredo, come ad esempio un scaffale che riprodurrà le separazioni, fungendo al contempo da immagazzinamento ! Non dimenticare oggetti decorativi cioè il cornici, il manifesti sulle pareti, così come il piante per uno spazio più verde!