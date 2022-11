9 incredibili prodotti per non sprecare più nulla in salotto!

Non trovate le vostre cose è una situazione che abbiamo vissuto tutti su base giornaliera. Per non perdere tempo inutilmenteNon si può sbagliare con questi 9 prodotti che riordinerà il vostro salotto in un batter d’occhio!

9 incredibili prodotti per mantenere il vostro salotto in perfetta forma!

Se siete di un naturale disordinato e si rimprovera la famiglia quando non si trova qualcosa, noi abbiamo la soluzione ! L’organizzazione è fondamentale in una casa. Consente per promuovere il benessere e sentirsi bene a casa. Una delle prime stanze che le persone noteranno nella vostra casa è il soggiorno. Scoprire 9 prodotti in modo da non far risaltare nulla in casa:

una cassa : Nuova o riciclata, la cassa è di moda. In legno grezzo o colorati con colori vivaci porta un tocco di campagna Il modo perfetto per aggiungere un tocco country alla vostra casa mentre raccogliete le vostre cose.

Posizionato in una libreria o in un armadio, è molto pratico per conservare libri e documenti. una ciotola di ceramica: con le sue dimensioni mini, può contenere elastici per capelli elastici per capelli chiavi o anche gioielli che si possono togliere quando si lavano i piatti, ad esempio.

Un cesto appeso alla parete è l’ideale! Si può posizionare tra il soggiorno e l’ingresso e collocare gli oggetti utili per la vita quotidiana. un cesto portaoggetti intrecciato questo cestino nero sobrio ed elegante può essere utilizzato come tasca per voi e per i vostri ospiti.

questo può essere utilizzato come tasca per voi e per i vostri ospiti. un cestino : accumulare cestini di diverse dimensioni in legno naturale per una arredamento rustico molto trendy. Inserite gli oggetti più sensibili alla polvere, come ad esempio riviste e libri ad esempio. È inoltre possibile inserire il proprio sciarpe e cappelli invernali.

scegliere un modello per renderlo il più possibile. Il vantaggio del legno è che può essere adattato a qualsiasi interno e non è influenzato dalle mode. un cestino naturale : sentitevi liberi di mettere i cestini su scaffali e metterci dentro tutto il necessario. Sta a voi stabilirlo in base alle vostre abitudini.

Il modo fai-da-te per riordinare il soggiorno e personalizzarlo allo stesso tempo

Di più economico e personaleIl Fai da te (FAI DA TE) è stata molto di moda negli ultimi anni. Si sta diffondendo in tutti i settori, dalla bellezza alla decorazione fino al salute e cucina. Se vi manca l’ispirazione per il vostro accessori di stoccaggio Scegliete un accessorio per il vostro cestino in metallo per mettere le matite e tutti gli strumenti di lavoro. A cartone per uova ridipinto e ridisegnato può essere utilizzato anche come magazzino. Alla fine, tutti gli oggetti possono essere trasformati e cambiare funzione! Basta un po’ di tempo eimmaginazione e il gioco è fatto!

Altri consigli per una casa ordinata

Per assicurarsi che tutti i le stanze della casa sono organizzate Seguite il consiglio di Marie Kondo. Questo Dipendente dal riordino ha pubblicato il libro La magia del riordino che è diventato un bestseller tradotto in tutto il mondo. Questi consigli? Ordinare i vestiti e tenere solo quelli che si è certi di indossare. Piegateli in verticale per risparmiare spazio! La cosa più importante è sapere se i vostri oggetti vengono utilizzati ogni giorno o meno. Se il vostro l’uso è più occasionale, metterli in scatole in cima a un armadio o a uno scaffale o in un baule trasparente sotto il letto.