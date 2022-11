Il fenomeno del bozzolo continua ad invadere le nostre interno. Dal camera alla sala da pranzoattraverso il mostra Contamina tutte le stanze della casa. A questa tendenza si è aggiunta quella del Moda scandinava che è anche di gran moda al momento. Scegliete tra questi 9 prodotti per rinnovare il vostro salotto!

9 idee ispiratrici per adottare la tendenza scandinava del cocooning nel vostro salotto!

Ispirato al Paesi nordici, lo stile scandinavo è riuscito a conquistare la Francia. Non è una questione di non solo una dichiarazione di moda ma di un la vera arte di vivere. Per convertirsi a questa tendenza, è sufficiente affidarsi a mobili semplici, belli e pratici con linee dritte e pure. Qual era l’obiettivo? A acquiescenza e una sensazione di benessere nella vita di tutti i giorni! Ecco alcuni idee per la decorazione per trasformare il vostro salotto in un vero e proprio nido accogliente :

Uno specchio in rattan: Questo materiale naturale si addice perfettamente allo spirito scandinavo, che enfatizza la minimalismo e il purezza estremo.

Questo materiale naturale si addice perfettamente allo spirito scandinavo, che enfatizza la e il estremo. Una lampada a fungo: Con la sua forma arrotondata, questa lampada da tavolo ricorda immediatamente un fungo. È perfetto per estendere le passeggiate nella foresta e dare vita alla vostra spirito di campagna a casa vostra!

Con la sua forma arrotondata, questa lampada da tavolo ricorda immediatamente un fungo. È perfetto per e dare vita alla vostra a casa vostra! Decorazioni murali : per rendere più caldo il vostro salotto, optate per un finestra decorativa . Il suo piccol vantaggio? Questo accessorio molto giocoso è infinitamente personalizzabile ! Aggiungi altro ghirlande di piante artificiali o illuminate e piccoli gingilli, ad esempio! Per chi preferisce l’arte contemporanea, un pittura astratta si adatterà perfettamente al vostro accogliente salotto! Un’altra idea: un tenda in macramè che si possono acquistare o realizzare da soli.

per rendere più caldo il vostro salotto, optate per un . Il suo piccol vantaggio? Questo accessorio molto giocoso è ! Aggiungi altro e piccoli gingilli, ad esempio! Per chi preferisce l’arte contemporanea, un si adatterà perfettamente al vostro accogliente salotto! Un’altra idea: un che si possono acquistare o realizzare da soli. Un vaso di terracotta: con il suo colore bianco sporco e i suoi graziosi puntini, è al tempo stesso discreto e moderno . Mettete all’interno fiori secchi o veri.

con il suo colore bianco sporco e i suoi graziosi puntini, è al tempo stesso . Mettete all’interno fiori secchi o veri. Cuscini in tessuto: accumulate i cuscini in tessuto sul vostro divano per rendere il vostro salotto ultra accogliente! Scegliere alcuni coperture in tonalità neutre come il beige, l’arancione o il tortora.

accumulate i cuscini in tessuto sul vostro divano per rendere il vostro salotto ultra accogliente! Scegliere alcuni come il beige, l’arancione o il tortora. Uno sgabello di velluto: pratico quando si hanno ospiti, lo sgabello è sempre una buona scelta. accessorio utile ! Scegliere un sedile in velluto nei colori del mattone o in un colore caldo per dare carattere al vostro salotto.

Quali colori abbinare per un accogliente salotto scandinavo?

Per un Salotto scandinavo per il cocooning successo, è indispensabile miscelare le giuste tonalità ! Rifiutare il bianco Il bianco è il colore più diffuso al mondo, con tutte le sue sfumature, dal bianco sporco, all’ecru, al bianco bluastro e al beige, fino al bianco immacolato. Farli matcher con colori pastello, come il rosa cipria, il grigio perla o il marron glacé. Non abbiate paura di usare il colore: una giallo senape o un blu petrolio I colori blu e bianco utilizzati in modo intelligente possono risvegliare i vostri interni! Utilizzate questi colori più vivaci per divertirvisu un divano o su elementi decorativi, per esempio, e non in colore blocco.

Quali materiali scegliere per un accogliente soggiorno scandinavo?

Come ilLo stile di vita scandinavo si ispira alla naturaIl legno è ovviamente il materiale protagonista! Per questo, potete affidarvi a un tavolo e delle sedie o un pavimento sbiancato. Questa tecnica permette di ingrandire e illuminare radicalmente una stanza. Si può anche optare per un pavimento in parquet grezzo che si può decorare con tappeti tappeti morbidi e arruffati. Utilizzare il contrasto poi con materiali più elaboraticome il metallo, la pelle e il rame. Infine, non c’è moda del cocooning senza materiali di rivestimento che invitano a staccare la spina e a lasciarsi andare, come il cotone e la lana. Cuscini, pouf, plaid vengono accumulati più e più volte per garantire momenti di relax!