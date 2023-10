9 articoli da regalare all’IKEA per un inverno all’insegna dello stile!

La stagione invernale si sta gradualmente assestando e le festività natalizie non sono lontane. Stiamo pensando di trasformare la nostra casa in un bozzolo di morbidezza e benessere per sfruttare al meglio i momenti di intimità che verranno. Candele, plaid, biancheria da letto, lampade… Il marchio svedese offre un’ampia selezione di oggetti decorativi per giornate e serate all’insegna del benessere!

IKEA: questi oggetti decorativi per un interno avvolgente

Per creare il proprio un interno avvolgente Apriamo la porta dell’IKEA. Il marchio svedese di mobili e decorazioni sta presentando alcuni nuovi prodotti per affrontare la tristezza invernale e creare un bozzolo hygge. Che sia per il soggiorno, il camera da letto o il bagno Il marchio svedese offre un’ampia gamma di oggetti decorativi e accessori per riscaldarsi quest’inverno. Quindi non aspettate oltre per innamorarvi di il plaid SOLTULPAN bianco sporco piumini ultra morbidi al tatto e caldi per l’inverno, il tappeto rosso in finta pelle di pecora TOFTLUND o il Candele GLASBJÖRK al profumo di spezie e legno di cedro!

IKEA: interni avvolgenti a un prezzo accessibile

Non è necessario spendere troppo per creare una casa un interno avvolgente e benessere. IKEA offre un’ampia scelta di oggetti decorativi e di design a prezzi bassi. Questo è dimostrato dalla Copriletto TRATTVIVA a meno di 20 euroil Portacandele e barattolo per candele HEDERVÄRD a 3,99 euro o il Fodera per cuscino TUVSÄV a 4,99 euro con motivi floreali che aggiungono un tocco di eleganza alla vostra casa. natura al nostro interno.

IKEA: La nuova collezione VÄRMER invita a sentirsi bene

Per un stile invernale cocooning IKEA presenta la nuova collezione VÄRMER, che invita a sentirsi bene. La collezione VÄRMER è composta da bellissimi mobili, d’oggetti decorativi senza tempo e funzionale ispirato al Kenya e alla Svezia, due Paesi geograficamente opposti. L’idea? Aumentare il calore dei nostri interni e ci preparano per il Natale e Capodanno con la famiglia!